Peter Allaert (KSK Steenbrugge): “Ik wil de jeugd beter maken”

Jaren geleden fungeerde Peter Allaert als T1 van het toen naar derde provinciale gepromoveerde KSK Steenbrugge. Het elftal kon amper oogsten maar de coach gaf geen krimp en bleef positief tot het laatste moment. Na voornoemd seizoen volgde hij zijn jeugdcoördinator Patrick Jonckheere naar Beernem. Nu is hij naar de schaapstal teruggekeerd.

Peter Allaert werkt in functie van het vlaggenschip in vierde provinciale. Hij overlegt regelmatig met T1 Nick Steyaert en zijn assistent Jason Lava. “Ik kan me beter uitleven in Steenbrugge al wil ik geen enkel verkeerd woord uiten over Beernem, waar ik twee jaar U17 en één seizoen U21 onder mijn hoede kreeg. Na mijn terugkeer op Daverlo werd ik aanvankelijk verantwoordelijk gesteld voor de groep U17 en sinds deze competitie werk ik dicht bij de eerste ploeg als leider van de beloften. Die jongens zijn heel flexibel. We kunnen niet bouwen naar een vaste ploeg vermits de groep wordt aangevuld met talentrijke elementen uit de groep U21 maar ook de niet-geselecteerde kernleden uit de eerste ploeg opvangt.”

Top vijf

“De samenwerking bij de bovenbouw van KSK Steenbrugge is dusdanig optimaal dat ze allemaal, telkens ze aantreden met mijn beloften, hun beste beentje voorzetten. De kernleden van het eerste elftal nemen bij ons hun rol op van voortrekker en coach tussen de lijnen van hun jongere teamgenoten. De eerste in bevel luistert naar mij en volgt mijn adviezen als ik er eentje aanwijs. Nick Steyaert komt vaak kijken naar onze wedstrijden. Wat mezelf betreft, ik probeer de jeugd beter te maken, zoals ik altijd doe. Klaarstomen voor overheveling is het motto van KSK Steenbrugge. Als een eigen opgeleid element rendeert in vierde provinciale, dan hoeven we voor die positie geen transfer te realiseren.”

“Zopas verloor de eerste ploeg tegen Varsenare B, evenzeer een kweekschool voor eigen jeugd. Toch stel ik vast dat onze groep uit de provinciale reeks slechts twee punten verwijderd is van de top vijf. We zijn goed bezig, zowel op trainers- als bestuursniveau. Daar worden de spelers beter van”, besluit Peter Allaert. (JPV)