Onverwacht eindejaarsgeschenk voor Rachelle (16) die bij U17 (jongens) van Winkel Sport voetbalt: “Ik mag gaan trainen bij de nationale selectie”

Op haar 16de speelt Rachelle Gevaere nog altijd bij het jongensteam waar ze het volledig naar haar zin heeft. Maar als een geschenk uit de hemel viel op oudejaarsdag nu een uitnodiging van de voetbalbond in de bus. “Ik ben geselecteerd om op 11 januari mee te gaan trainen in Tubeke met de nationale selectie”, klinkt het.

Rachelle Gevaere (16) speelt al sinds haar achtste in de jeugd van Winkel Sport. Het gezin van Andy Gevaere en Veerle Feliers en Rachelles broer Robbe woont in de Boerderijstraat in Sint-Eloois-Winkel. Rachelle startte met shotten bij Winkel Sport en bleef al die tijd ook bij de jongens spelen. “Ik heb ooit eens een trainingsdag mee gemaakt bij de damesjeugd van SV Zulte Waregem, maar ik voel me nog altijd hier het best tussen mijn vrienden. Dat is gewoon al jarenlang dezelfde bende. Ik ben het altijd gewend geweest het enige meisje te zijn”, zegt de jongedame die deel uitmaakt van de U17-ploeg van René Verkamer. “Ze kan haar mannetje goed staan”, voegt mama Veerle er aan toe.

“Na de U17 zal ik voor een damesteam moeten kiezen, maar ik wil zeker blijven voetballen”

De oproeping voor de nationale selectie viel deze morgen in de mailbox van het gezin. “Uiteraard waren we verrast. Scouting langs de zijlijn hebben we niet gezien, dus weten we ook niet meteen hoe ze bij ons terecht gekomen zijn. Dat maakt ook niet echt uit, ik kijk er echt naar uit. Het is super spannend. We zullen er medische tests moeten ondergaan, er is een opwarming en training, maar blijkbaar ook een match van drie kwartier.”

Meisjes mogen nog tot en met de U17 spelen bij jongensteams, daarna moeten ze onherroepelijk voor het damesvoetbal kiezen. “Ik wil zeker blijven voetballen. Waar? Misschien is Mandel United wel de meest voor de hand liggende oplossing”, zegt Rachelle die aan het Instituut de Pélichy in Izegem studeert.

Sterk in de duels

Rachelle is centrale verdediger. “Ik ga graag duels aan en laat me niet doen. Ik tracht ook goed te coachen, dat is ook mijn taak omdat ik van achteruit een goed overzicht heb op het veld.”

Ondertussen is broer Robbe gezond jaloers op zijn zusje, komen de felicitaties uit alle hoeken binnen bij het gezin, houden Rachelles ouders zich al paraat op om woensdag 11 januari naar Tubeke te rijden, maar… “We vertrekken maandag op skireis. We zijn geoefende skiërs, maar ik ga voor de eerste keer snowboarden. Nu maar de vingers kruisen dat er niets gebeurt.”