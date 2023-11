Marc Demeyere is nieuwe jeugdcoördinator

Marc Demeyere (62) is de nieuwe jeugdcoördinator bij groenwit van Deerlijk Sport. “Terug bij de rootsen ik ga ten volle voor mijn taak als jeugdtrainer die ik al 22 jaar beoefen. De jongste tien jaar was ik actief in Avelgem. Ik word hier eigenlijk coördinator maar door een gebrek aan trainers beredder ik de allerjongsten.” Met 180 inschrijvingen bij de jeugd floreert de werking. Marc Demeyere hoopt voor trainingen en oefenwedstrijden dat de allerkleinsten (U6 tot U9) binnenkort over twee kunstgrasveldjes kunnen beschikken. “Hier gaat een droom in vervulling. Alles voor de jeugd en op een boogscheut van mijn huis. De clubliefde is groot en ik wil ook werk maken van het opleiden en adviseren van jeugdtrainers.” (MVD/foto MVD)