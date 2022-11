Manon Baert (14) naar Portugal met Red Flames: “Een hele week trainen met de beste meisjes uit België”

Van 25 tot 30 november speelt Manon Baert drie interlands in Portugal met de Red Flames WU15. Ze studeert Wetenschappen aan Sportschool Spartac Brugge en droomt ervan om deel uit te maken van de nationale ploeg.

“Elke keer mijn broer moest voetballen, ging ik mee kijken”, opent Manon Baert (14) uit Kachtem, die meestal op de 3 of 4 speelt. “Ik had telkens een bal mee en wou er voortdurend mee sjotten. Op 6-jarige leeftijd startte ik bij Mandel. Na een jaar ben ik vertrokken naar Wevelgem. Daar werd ik gescout door Zulte Waregem en heb ik er mogen testen. Na een positieve evaluatie ben ik vertrokken naar Zulte Waregem Elite jongens. Ik beleefde er vijf mooie en leerrijke jaren. Ik heb er enorm veel opgestoken. De ervaringen betreffende buitenlandse tornooien is iets om nooit meer te vergeten. Mijn basis werd daar gevormd. Omdat Zulte Waregem besliste om in de bovenbouw niet met meisjes verder te doen bij elite jongens, ben ik teruggekeerd naar Mandel United. Momenteel speel ik mijn eerste seizoen bij Club YLA U16”, vertelt Manon.

“Enkele jaren geleden werd de meisjesgroep Westflames opgericht en speelden we tornooien en wedstrijden samen met enkele vriendinnen. Omdat we bijna alle wedstrijden wonnen, is deze groep beginnen groeien en hebben we enkele buitenlandse tornooien mogen spelen. Bij Club YLA spelen we ondertussen met vele vriendinnen van toen terug samen”, klinkt het.

“Om mijn topsportstatuut te behalen, moest ik enkele trainingen en testen afleggen in Tubeke. Daar leerde ik al snel kennis maken met de accommodaties, de begeleiding en de stage. Dit jaar moest ik verschillende keren trainen in Tubeke ter voorbereiding van de selectie bij de Red Flames. Ik was enorm tevreden toen ik de mail kreeg met de selectiebevestiging bij de WU15 Red Flames op stage in Portugal.”

Enorme meerwaarde

“We spelen tegen Portugal, Spanje en Finland. Ik verwacht van alle drie de ploegen dat er veel kwaliteit aanwezig zal zijn en dat ze stevig in duel zullen gaan”, vervolgt Manon. “Voor mezelf is dit een enorme meerwaarde en unieke ervaring om dit te mogen meemaken. Je bent een volle week in een ander land, plus je speelt tegen toplanden. Je traint en speelt gedurende deze periode met de betere meisjes van deze leeftijdscategorie van België.”

“Ik hoop mij te kunnen opwerken naar het eerste elftal van Club YLA. Mijn droom is om deel te mogen uitmaken van de nationale ploeg en om ooit bij een buitenlandse topploeg te kunnen voetballen. Ik vind het belangrijk om je altijd ten volle in te zetten en te blijven werken aan werkpunten. Als ik in mezelf geloof en ik gespaard blijf van blessures, kan dit eventueel leiden tot mijn droom”, besluit Manon. (RV)