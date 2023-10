Lesly Beke is het gezicht van jeugdwerking SC Oostrozebeke: “Al 13 jaar mijn uitlaatklep”

Lesly Beke (44) heeft een hart voor het jeugdvoetbal. Haast dagelijks is hij terug te vinden op de voetbalvelden, onder meer om de jeugdwerking in goede banen te leiden. “Er zijn meer dan 200 kinderen in de jeugdwerking. Geen enkele jeugdbeweging in de gemeente heeft zoveel leden als onze jeugdwerking”, aldus de jeugdverantwoordelijke van SC Oostrozebeke.

“Ik zit ondertussen al dertien jaar in de jeugdwerking van Scor. Het is allemaal begonnen toen mijn zoontje Luca begon te voetballen en ik hem minstens drie keer in de week naar het sportstadion bracht. Sindsdien is het nooit meer gestopt. Door mijn geregelde aanwezigheid op de velden, werd ik gevraagd of ik het zag zitten om als vrijwilliger een handje toe te steken bij het jeugdvoetbal. Tot op vandaag doe ik dat met heel veel liefde. Voor mij is de jeugdwerking een uitlaatklep. Gelukkig heb ik een begripvolle vrouw die al die uren afwezigheid voor het voetbal accepteert. Zonder haar zou het zeker niet lukken”, aldus Lesly.

“Het aantal kinderen dat lid wordt in de jeugdwerking voetbal blijft jaarlijks stijgen. In die mate zelfs dat wij de grootste jeugdvereniging zijn in de gemeente, die nochtans twee succesrijke jeugdverenigingen kent. De reden hiervoor moet je volgens mij niet al te ver zoeken. Vooreerst voetballen jongens heel graag, natuurlijk. Bij Scor weten de kinderen en ouders ook dat de jeugd na hun opleiding niet gedumpt wordt, maar dat ze bij ons kunnen doorgroeien. Zo komen de spelers bij de beloften negen op tien uit de eigen jeugd. Momenteel tellen we 16 jeugdploegen, wat heel veel is voor een voetbalvereniging in een gemeente met 7.000 inwoners”, zegt Lesly.

Totaalplaatje

“De kinderen krijgen hier in de eerste plaats spelvreugde. Het zijn vooral de trainers die hiervoor zorgen, al wordt het steeds moeilijker om goede trainers te vinden. Maar er is meer dan spelvreugde alleen. Je moet het totaalplaatje zien. Elke trainer is hier voor een stuk ook opvoeder. Je hebt de technische kant van het leren voetballen, maar ook het respect bijbrengen voor medespelers, trainers en scheidsrechters. We stellen vast dat de ouders hier in Oostrozebeke aan de zijlijn zeer gedisciplineerd zijn, en ook dat is hoopvol”, klinkt het.

Grote familie

“Ik ben hier elke dag talloze uren aanwezig. In de weekends zijn die uren haast niet bij te houden. Ik doe dat met alle plezier, want ik merk dat mijn werk door heel wat mensen wordt geapprecieerd. Naast jeugdcoördinator ben ik ook nog eens greenkeeper, wat wil zeggen dat ik ervoor zorg dat alle velden er goed bijliggen. Ik vind dat ook de jeugd recht heeft om te spelen op een mooi groen veld. Met ons werk bieden we de jeugd iets zinvols aan. We nemen ze niet alleen van de straat maar we bezorgen hen een zinvolle vrije tijdsbesteding. En we krijgen er ook heel veel voor terug. Zeg maar dat de voetballende jeugd bij ons één grote familie is geworden. En iedereen is hier welkom.”