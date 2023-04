KWSC Lauwe en FC Menen United werken samen aan jeugdproject: “Noodzakelijk om verder te groeien”

Het meisjes- en damesvoetbal zit in de lift, maar toch moeten nog heel wat stappen gezet worden om meisjes een degelijke voetbalopleiding te garanderen. Bij KWSC Lauwe en FC Menen United geven ze alvast het goede voorbeeld door een gezamenlijk jeugdproject op poten te zetten.

Damesvoetbalclub FC Menen United treedt aan in eerste provinciale Vrouwen West-Vlaanderen. Naast de eerste ploeg is er nog een U16- en een U13-ploeg. “We zijn een van de weinige damesclubs, die geen deel uitmaakt van een overkoepelende mannenvoetbalclub”, zegt voorzitter Vincent Delvincourt van FC Menen United. Dochter Axelle voetbalt bij de U16 van FC Menen United, terwijl zoon Maxim bij de jeugd van White Star Lauwe op het veld staat. Zelf heef Vincent er als communicatieverantwoordelijke een kleine taak in het jeugdbestuur.

Beide clubs hebben nu een jeugdsamenwerkingsverband met elkaar afgesloten. Dat houdt onder andere in dat hun jeugdspelers samen kunnen trainen, dat trainers uitgewisseld kunnen worden en dat er gebruik kan gemaakt worden van elkaars accommodatie en terreinen.

Grote overstap

“Om verder te kunnen groeien, is een jeugdsamenwerkingsverband noodzakelijk”, beseft Vincent Delvincourt. “FC Menen United heeft met de U13 en de U16 maar twee jeugdploegen. Daardoor is de stap van de ene jeugdcategorie naar de andere behoorlijk groot. Niet alle meisjes zijn klaar voor zo’n grote overstap. Door mee te trainen bij de jongens van KWSC Lauwe komen ze terecht in een jeugdcategorie die beter bij hun leeftijd en ontwikkeling aansluit.”

“Bij Lauwe kunnen de meisjes ook veel vroeger beginnen voetballen”, pikt jeugdvoorzitter Hans Samoy van KWSC Lauwe in. “Al vanaf de U6 kunnen ze aan de opleiding beginnen. Zo krijgen ze meteen de noodzakelijke basis mee, die op jonge leeftijd al gelegd wordt.”

Ook voor zijn club ziet Hans Samoy alleen maar voordelen aan de samenwerking. “Nu tellen we slechts een vijftal meisjes over alle jeugdcategorieën heen. De samenwerking kan zorgen voor een aanzuigeffect. Meisjes zullen meer toekomst zien in hun eigen gemeente. Waar ze tot nu op een bepaalde leeftijd verplicht moeten vertrekken naar een of andere damesploeg, kunnen ze in de toekomst binnen hun vertrouwde omgeving blijven voetballen.”

“Het moet een wisselwerking worden: de meisjes van FC Menen United kunnen meetrainen met de jongens van WS Lauwe, en omgekeerd kunnen meisjes van WS Lauwe gaan spelen bij de jeugdploegen van FC Menen United.”

Uitwisseling trainers

Dat samen trainen, zal evenwel pas vanaf volgend seizoen gebeuren, maar nu al wordt er flink samengewerkt op andere vlakken. “Zo wisselen we dit seizoen al trainers uit. Zo hebben ze bij Menen een uitstekend keeperstrainer, die onze jonge doelmannen bijschaaft”, aldus Hans. Ook voor het voorbije paastornooi voor de jeugd werden de krachten gebundeld. Naast 50 jongensploegen traden er ook 10 meisjesploegen aan.