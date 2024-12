KVC Jong Eernegem Ichtegem is half jaar jong: “Aanpak staantribuneis nu echt wel heel dringend”

Het eerste half jaar KVC JEI ligt achter de rug. Op de Keiberg in Ichtegem is het vroegere enthousiasme teruggekeerd. Het fusieverhaal tussen Jong Eernegem en KVC Ichtegem is positief. Enkel het eerste elftal valt wat tegen.

Een jaar geleden zat KVC Ichtegem op een dood spoor. Met de jeugd week Jong Eernegem af en toe uit naar Ichtegem. Het stond in de sterren geschreven dat voorzitters Rudy T’Jonck en Rudi Ilegems elkaar zouden vinden. KVC Jong Eernegem Ichtegem zag het levenslicht en zit halfweg haar debuutseizoen in het voetbal. Een enquête onder de 300 leden kreeg niet minder dan 88 antwoorden. “Die waren overwegend positief”, benadrukt voorzitter Rudi Ilegems. “Het ging om een interne bevraging bij de ouders van jeugdspelers. De resultaten gaven ons een paar aandachtspunten. Rond kledij, communicatie en accommodatie. De oude staanplaatsen bevatten ook asbest. Die moeten zo rap mogelijk weg.”

Makkelijker gezegd dan gedaan. “Toen wij twee jaar geleden met KVC Ichtegem een oefenmatch speelden tegen de toenmalige eersteklasser KV Oostende moest er een veiligheidsplan worden opgesteld”, herinnert medevoorzitter Rudy T’Jonck zich. “De staantribune mocht niet worden gebruikt. Intussen zijn we twee jaar later en mag iedereen daar weer staan. Dat stuit tegen de borst. We hadden daarover al vaak overleg met burgemeester en schepenen. De aanpak van die tribune is heel dringend, want het draait om volksgezondheid.”

Specialiteit

Toen de fusieclub boven de doopvont werd gehouden, bleven de twee voorzitters. “Dat werkt”, beweert Ilegems. “We hebben elk onze eigen specialiteit. Rudy is bezig met de eerste ploeg en sponsoring. Ik laat me in met de jeugd en de dagelijkse beslommeringen. Want Rudy heeft nog een bedrijf te runnen, terwijl ik vrij ben.”

Van bij de start werden de terreinen op de Keiberg in Ichtegem gezien als het wedstrijdcomplex, Eernegem als oefensite. “Het eerste elftal en de reserven trainen in Ichtegem”, verduidelijkt Ilegems. “Met de jeugd trainen we in Eernegem. Maar we passen ons aan. De U11 trainen in Ichtegem. Ik leid de U13. De ene keer trainen we in Ichtegem, de andere keer in Eernegem. De U17 vragen om in Ichtegem te trainen. In de mate van het mogelijke proberen we die wens in te vullen. Jammer genoeg kunnen we niet voor iedereen goed doen.”

Van U7 tot en met U17 heeft KVC JEI in elke leeftijdscategorie minstens één team in competitie. Wie te oud is voor de U17 moet naar de beloften. “Het is nog niet voor volgend seizoen, maar over twee jaar hopen we ook een U21-ploeg te hebben”, blikt Rudi Ilegems vooruit. “De stap van U17 naar beloften is groot. U21 moet een tussenstap richting het eerste elftal zijn.”

Rudy T’Jonck merkt dat er bij U15 en U17 potentieel zit. “Er zit iets goeds aan te komen”, klinkt hij hoopvol. “Tussen 16 en 21 jaar beleef je de mooiste periode in je voetbalcarrière, want alle beslissingen worden dan genomen.”

Rookverbod

Het is duidelijk dat het eerste elftal versterking kan gebruiken. Na 13 speeldagen in vierde B telt KVC JEI drie zeges. Alle andere matchen werden verloren. “Daar blijven we een beetje op onze honger zitten”, zucht Illegems. “Positief is dat enkele jongeren een vaste plaats in de ploeg veroverden. Lokale verankering was één van de motieven bij de vorming van KVC JEI. Langs de zijlijn horen we nog Ichtegem of Eernegem roepen. Dat zal er niet zo rap uitgaan.”

Naar volgend seizoen toe willen beide voorzitters het eerste elftal een beetje versterken, zonder zotte dingen te doen. “Op financieel vlak zit het goed”, beklemtoont Ilegems. “Onze kantine draait goed, maar niet meer als vroeger”, vult T’Jonck aan. “Dat rookverbod vind ik een ramp. We afficheerden buiten dat in de kantine niet mag worden gerookt. Nu moeten we in de kantine ophangen dat je ook buiten niet mag roken. We moeten een rookhokje hebben. De site wordt ook door de krachtbalclub, hondenclub en boogschutters gebruikt. Moeten we naar vier rookhokjes? Kinderen mogen de rokers niet zien. Wat is het volgende? Kinderen die niet mogen zien dat je een pintje drinkt? Alles wordt duurder, maar de inkomsten krimpen.”

