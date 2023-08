KFC Poperinge zet volop in op doorstroming van jong talent: “Tijd van dure transfers is voorbij”

Bij KFC Poperinge wordt ook dit jaar verder ingezet op een kwaliteitsvolle begeleiding van de vele jeugdspelers. Met Filip Wydock werd een nieuwe TVJO aangesteld en met Jerko Tipuric, Kristof Mortier en Patrick Van Veirdeghem vervoegden enkele ervaren trainers de rangen.

KFC Poperinge kiest er de komende jaren resoluut voor om talentvolle jeugdspelers optimale kansen te bieden om door te stoten naar het hoogste niveau. De aanstelling van Glen Saeremans als coach van het A-team is hierbij een duidelijk signaal. “Glen kent de kwaliteiten van de spelers uit het B-team als geen ander”, opent voorzitter Kristof Lobeau (50). “Hij is de ideale man om de doorstroming van jong talent te realiseren. De tijd van dure transfers is voorbij. We kijken eerst naar de kwaliteiten van onze eigen spelers vooraleer we iemand aantrekken. Eigenlijk anticiperen we hiermee op wat er te gebeuren staat in het amateurvoetbal. Veel clubs zullen zich de komende jaren moeten heruitvinden. Net daarom investeren we ook uitdrukkelijk in de postformatie. We willen het niveau van onze oudste jeugdspelers nog een stapje omhoog trekken om de overstap naar de fanionteams te verkleinen.”

Ook de aanstelling van Filip Wydock (58) als verantwoordelijke voor de coördinatie van de jeugdopleiding past binnen dit plan. “Onze nieuwe technisch verantwoordelijke jeugd en opleiding (TVJO) heeft veel ervaring met jeugdvoetbal op interprovinciaal niveau en bezit een uitgebreid netwerk. Het is iemand die graag in de luwte werkt, maar hij heeft een uitgesproken visie die onze jeugdwerking op termijn zeker ten goede zal komen.”

Duidelijke visie

“Ik ben eerder toevallig bij KFC Poperinge terechtgekomen”, vertelt Filip Wydock. “Hoewel ik afkomstig ben van Zillebeke ben ik niet echt bekend met de streek. Ik was eerder in verschillende andere clubs actief als coach, assistent of jeugdcoördinator. Zo heb ik een duidelijke visie op de jeugdopleiding ontwikkeld, waarmee ik ook de jeugd van KFC Poperinge naar een hoger niveau wil tillen.”

“Ik heb de voorbije maanden vooral gescout bij clubs uit de regio waarvan de jeugdploegen in de gewestelijke reeksen aantreden. We hebben enkele talentvolle spelertjes voor de middenbouw kunnen aantrekken en dat is een goede zaak. In deze leeftijdscategorieën (U10 tot U13, red.) leren jongens en meisjes immers voetballen. Het invoeren van een bijkomende techniektraining, die geleid wordt door ervaren trainers als Jerko Tipuric, Kristof Mortier en Patrick Van Veirdeghem, zal een absolute meerwaarde zijn voor deze jonge voetballertjes. Als het voor de club financieel haalbaar is, wil ik voor de bovenbouw en de beloften ook graag linietrainers aantrekken. Het is zeker niet de bedoeling om volgend seizoen met vijf jeugdploegen kampioen te spelen, maar elke jonge speler die doorstroomt naar een fanionelftal zal ik als een succes voor de jeugdopleiding ervaren”, besluit Filip Wydock. (PDC)