Juniores Rapid Futsal Beernem is Vlaams kampioen zaalvoetbal: “Opsteker voor de jeugdwerking”

In de Jeugdcup Regio Centraal van de VZVB, de Vlaamse Zaalvoetbalbond, is de junioresploeg Rapid Futsal Beernem zeker van de eerste plaats.

De ploeg, onder leiding van de ervaren Christophe Vanwynsberghe als gewezen international, is met nog één speeldag te gaan eerste met 32 punten uit 20 ontmoetingen tegen Futsal Puurs, ZVC Vilvoorde en Kras Antwerpen. “Dat zijn straffe cijfers, door een ploeg die gedeeltelijk verdergezet werd uit onze toenmalige scholieren”, weet Kris Waerniers.

“Er zijn een aantal nieuwe spelers bijgekomen. We hebben dan geprobeerd om daar één geheel van te vormen. Bij de start hadden we niet echt de ambitie om als eerste te eindigen, maar het ging goed en zo konden we doorzetten.”

Op zaterdag 14 mei hebben de Vlaamse Ligafinales bij de jeugd plaats in Koningslo, Vilvoorde. Twee weken later spelen de winnaars van iedere reeks de nationale finales in het EVC in Vilvoorde. Rapid Futsal Beernem mag daar meteen naar toe, omdat de ligafinales enkel gespeeld worden bij de preminiemen, miniemen, cadetten en scholieren. “We ontmoeten daar de Waalse beloftekampioen. Op 23 april weten we wie de tegenstander wordt. Daar valt dan de beslissing, want de provincies spelen er nog tegen elkaar, zoals het in het verleden in Vlaanderen was. Het zal gaan tussen Luik en Waals-Brabant.”

In een beloftefinale? “Wij speelden met juniores U19, later aangevuld met twee beloften omdat dit na nieuwjaar door de VZVB werd toegestaan. Christophe zal voor die finale voor een selectie aan spelers zorgen, met dus ook beloften, maar zeker niet ten koste van de juniores die voor de kwalificatie hebben gezorgd.”

Aanzet

Bruggeling Peter Deseure werd vorige zomer bij ZVC Rapid Subs uit Beernem de nieuwe voorzitter van de Sporttechnische Commissie en volgde Kris Waerniers op, die in dienst trad als nieuwe voorzitter van de Belgische Zaalvoetbalbond. Deseure wordt onder meer bijgestaan door voorzitter Tania Schutt. “Die finale is een opsteker voor onze jeugdwerking”, besluit Waerniers.

“Ik hoop dat dit een aanzet kan zijn om volgend seizoen in Vlaanderen met meer juniorenploegen in die competitie uit te komen.”

