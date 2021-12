Jeugdwerking Club Roeselare organiseert outdoortornooi op 18 en 19 december

Al meer dan vijftien jaar organiseert de jeugdwerking van Club Roeselare rond de Nieuwjaarsperiode zijn indoortornooi. Normaal is de uitvalsbasis altijd sporthal ‘Onze Kinderen’ in Rumbeke, maar dit jaar komt er verandering in.

“De beslissing om voorlopig geen indoortornooi meer te organiseren is eigenlijk drieledig”, opent jeugdvoorzitter Stefaan Bogaerts. “Vooreerst zijn er ingrijpende werken aan de gang op ‘Onze Kinderen’ waardoor ons tornooi sowieso daar niet kon doorgaan. Verder proberen we in de huidige tijden ook zoveel mogelijk buitenactiviteiten te organiseren en door ons kunstgrasveld is dit best mogelijk. Ondertussen zijn al veel collega-clubs met een kunstgrasveld die ons volgen.”

De tornooileiding ligt weer in handen van Gerdi Degryse, die natuurlijk kan rekenen op een vaste groep medewerkers om alles in goeie banen te leiden. “Een dergelijk outdoortornooi kent qua organisatie allemaal voordelen. Nu moeten we bijvoorbeeld de vrijdagavond de zaal niet meer gaan inrichten, want alles gebeurt in de trouwe omgeving. Enkel het weer kan nog spelbreker zijn. Als het bijvoorbeeld sneeuwt of water giet en het terrein staat onder water, dan mag je het niet betreden, maar aan dit doemscenario denken we niet.”

We willen ons kunstgrasveld goed benutten, ook in de winter

Hoe is de opkomst? “We verwachten dat zowel bij de U7, U8, U9 en U10 alles volboekt zal zijn, en het zijn zeker niet van de minste. Zo komt bijvoorbeeld Racing Waregem met drie ploegen, net als Emelgem, Kachtem en Zwevegem en dan vergeten we nog onze vele Roeselaarse ploegen die op de afspraak zijn. Op voorhand een winnaar aanduiden is onmogelijk, en dat maakt het net leuk.”

Hoe ziet het wedstrijdschema eruit? “Op zaterdag 18 december komen de duiveltjes en eerstejaars preminiemen aan bod, vanaf 8.30 uur tot in de avonduren. Op zondagmorgen komen dan de allerkleinsten, zeg maar de benjamins, aan hun trekken. Iedereen krijgt een aandenken en de winnaars natuurlijk een trofee. Wie dan nog niet genoeg heeft van voetbal, kan op zondagnamiddag nog de wedstrijd van ons eerste elftal blijven volgen.”

(SB)