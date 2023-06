Jeugdvoetbal in Anzegem is gered: Jong Anzegem start volgend seizoen

In Anzegem is een nieuwe voetbalclub opgestart: Jong Anzegem. Het initiatief komt er nadat de vzw achter de bestaande club SV Anzegem een schuldenberg had opgebouwd die niet meer weg te werken was. In het bestuur van Jong Anzegem zitten allemaal nieuwe mensen. “Bij ons staat het jeugdvoetbal voorop”, zegt Leendert Van Hulle. “De eerste ploeg is een verlengstuk van dat jeugdvoetbal.”

Op 21 februari werden de twee eerste ploegen (een derdenationaler en een vierdeprovincialer, nvdr.), en de belofteploegen van SV Anzegem op forfait gezet. Een hoge schuldenberg lag aan de basis en doorspelen zou die schuldenberg alleen nog maar groter maken. Kort daarna is het bestuur van de vzw achter SV Anzegem opgestapt, wat de voetbalclub dus als een stuurloos schip achterliet.

Slecht nieuws voor de 250 jeugdspelers, want hun favoriete hobby stond daarmee ook op de helling. Maar er is een oplossing. Een aantal enthousiastelingen startten een nieuwe club op: Jong Anzegem. “Niemand zag het zitten om het bestuur en de bijbehorende schulden van SV Anzegem over te nemen”, zegt Leendert Van Hulle. “Ten eerste zou die schuldenberg erg moeilijk te boven te komen zijn, en zou dat ten koste gegaan zijn van de jeugdspelers. Bovendien is niemand van ons verantwoordelijk voor de schulden die anderen hebben opgebouwd door slecht te budgetteren.”

Trainer/schuldeiser

Een schone lei dus voor Jong Anzegem. “Alle jeugdtrainers stappen mee in ons nieuw project”, zegt Van Hulle. “Niet evident, want ook zij zijn schuldeisers: zij zijn al een half seizoen niet meer betaald. Maar ze geloven dat wij de financiën beter op orde zullen hebben, en ze bij ons wel kunnen rekenen op een vlotte betaling. Daarnaast zullen wij ook bij de voormalige bestuursleden blijven aandringen dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen, en hun schulden vereffenen.”

Nieuw stamnummer

Naast een jeugdwerking zal Jong Anzegem ook een eerste ploeg en belofteploeg hebben. “Het zal altijd de ambitie zijn van deze bestuursploeg om beide ploegen als een verlengstuk te zien van de jeugdwerking. We hebben groen licht en een stamnummer gekregen van Voetbal Vlaanderen om in het seizoen 2023-2024 te kunnen starten met jeugdploegen, een belofteploeg en een eerste ploeg in vierde provinciale. Dit is een grote opluchting voor voetbalminnend Anzegem want dit heeft veel bloed, zweet en tranen gekost”, zeg voorzitter Jan Vandendriessche.

“De jeugdwerking zal ook niet ingezet worden om die eerste ploeg te financieren, dat is absoluut niet de bedoeling”, zegt van Hulle. “Het zal altijd de ambitie zijn van deze bestuursploeg om de eerste ploeg en de belofteploeg als een verlengstuk te zien van de jeugdwerking. We hebben een duidelijk beeld van hoeveel een jeugdwerking en een eerste ploeg kost, en met duidelijke budgettering is dit financieel zeker haalbaar. Gelukkig voelen we heel veel steun van de plaatselijke middenstand en het gemeentebestuur voor ons project, daar zijn we heel dankbaar voor.”

Door de toekenning van een nieuw stamnummer is Jong Anzegem helemaal klaar om uit de startblokken te vliegen. “Komende vrijdag starten de (her)inschrijvingen en begin augustus zullen de jeugdploegen zoals gewoonlijk de trainingen opstarten. Als jeugdcoördinator ben ik voorzitter Jan en gerechtigd correspondent Steven bijzonder dankbaar. Net als medeoprichters Alexander en Kris stond ik in kopie van al het mailverkeer met Voetbal Vlaanderen en de gemeente, en ik kan enkel maar vaststellen dat hier heel veel toewijding en tijd in gestoken geweest is”, besluit Van Hulle. (JM)