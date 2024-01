Jeugdtrainers KSV Kortrijk dienen collectief ontslag in: “Op deze manier kunnen we niet verder doen”

Een lange malaise tussen de jeugdtrainers en -coördinator en het hoofdbestuur van KSV Kortrijk kwam de afgelopen dagen tot een triest hoogtepunt. Jeugdcoördinator Jelle De Smedt, die ook trainer is van U10 en U15, namen samen met 5 andere jeugdtrainers ontslag. “We vinden het heel jammer, maar we zijn het tegenwerken van het hoofdbestuur beu.”

KSV Kortrijk is voetbalclub aangesloten bij de Belgische voetbalclub en kent een lange geschiedenis, een beetje in de schaduw van het grotere KVK. Het eerste elftal voetbalt momenteel in derde provinciale afdeling en klopte afgelopen zaterdag Hulste Sp. nog met 6 tegen 0. Met de jeugdafdelingen van de voetbalclub gaat het echter minder goed, want nu namen zowel jeugdcoördinator Jelle De Smedt en de trainers van de jeugdteams U6 tot U17 ontslag. Ze beschuldigen het hoofdbestuur van wangedrag. “Voor ons kan het zo niet meer verder”, aldus Jelle De Smedt. “Er is echt sprake van wanbeleid tegenover de jeugdploegen. Een voorbeeld is de kledij waarop de jongeren recht hebben bij hun inschrijving. Die krijgen ze pas in januari of februari. Sommige zaken zoals kousen moeten de ouders soms zelf nog aankopen. Maar er is meer aan de hand.”

“Onze voetbalclub is een beetje een sociaal project”, aldus Rilana De Donder. Rilana traint eveneens een jeugdploeg en is voorzitter van KSV Kortrijk Dames. “We tellen 60 verschillende nationaliteiten in onze jeugdploegen, veel migranten dus. Veel jongens komen uit kansarme gezinnen en hebben niet de financiële mogelijkheden om elders te gaan voetballen. Veel projecten die we voorstellen worden gewoonweg afgeblokt. Er is gewoon niet verder samen te werken met het hoofdbestuur. We hebben al eens gestaakt, maar dat bracht niet veel zoden aan dijk. Ook stuurden we al een mail naar de burgemeester met de vraag om naar ons verhaal te luisteren.”

Sloten vervangen

Vorige week konden de jeugdtrainers niet meer in hun materiaalhok aan de voetbalvelden, die gelegen zijn aan de Minister A. De Taeyelaan, en werd zelfs de politie erbij geroepen. “Wij hadden nieuwe sloten geplaatst en achter onze rug werden die opnieuw veranderd”, zucht Rilana De Donder. “Het is allemaal te gek voor woorden.” Volgens Rilana De Donder staan ook de ouders van de jeugdspelers achter de beslissing van de jeugdtrainers. “Wij zouden niets liever dan ons project verderzetten, maar dan niet met dit hoofdbestuur, daarvoor is het water te diep.”

“Ik ben al 30 jaar lid van KSV Kortrijk en 20 jaar als voorzitter en ik heb het altijd mijn best gedaan voor de club”, zegt voorzitter Rik Calu. “Die mensen zijn gewoonweg onbetrouwbaar. Het is niet voor niets dat Rilana al bij andere voetbalclubs aan de deur is gezet. We hebben haar ontslagen omdat er niet mee samen te werken is. In het geval van het materiaalhok hadden ze zelf zonder onze toestemming het slot vervangen, wat niet mag. Samen met haar man kreeg ze de andere jeugdtrainers achter zich, maar wij doen verder met onze jeugdwerking, met andere trainers die we aantrekken. Wij staan recht in onze schoenen.”