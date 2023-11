Jeugdploeg van de Week: de GU13 van SK Torhout

Het gaat prima met de GU13 van voetbalclub SK Torhout. Het beloftevolle team wint in zijn reeks bijna alles. In de competitie verloor het nog maar één keer en eind november mag de ploeg in de jeugdcup het in de achtste finales opnemen tegen KSV Loppem. Op de foto achteraan v.l.n.r. scheidsrechter Koen Logie, trainer Pamela De Paepe, afgevaardigde Bjorn Samijn, trainer Steve Van Herpe en clubvoorzitter Maarten Willaert. Middelste rij v.l.n.r.: Ilias Van Herpe, Yonatan Yonas, Yousif Akram Al-Zubaidi, Kobe Vereenooghe, David Mihai, Wout Samijn en Warre Six. Zittend v.l.n.r. Douwe Willaert, Edward Degryse, Liam Vandekerckhove en Vic Logie. Liggend: doelman Keynai De Paepe. (foto JS)