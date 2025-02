Jeugdploeg in de kijker: de GU11 van voetbalclub KM Torhout

Dit is de GU11 van voetbalclub KM Torhout. Staande van links naar rechts trainer Jurgen Dereepere, Vic Vereecke, Briek Plasschaert, Jules Sinnaeve, Naïm Dhoore, Aerjen Dereepere, Herni Seurynck, Mathias Bogaert, Leon Vancolen, Alana Vanholm en trainer Valentijn Deleu en zittend van links naar rechts Emiel Deleu, Rhune Bolle, Victor Hemeryck, Luca Hallemeersch, Achilles Van Den Heuvel, Cyriel Tanghe, Kobe Billiet, Jani Willems en Nand Heynderick. “Deze spelers vormen samen twee teams, met name de GU11 zwart en de GU11 groen”, legt trainer Jurgen Dereepere uit. “De GU11 zwart speelt in de gewestelijke reeks en is vanaf Nieuwjaar heel sterk van start gegaan. De GU11 groen speelt ook in de gewestelijke reeks, maar tegen GU12-ploegen. De spelers zoeken telkens weer naar de voetballende oplossing, wat perfect past bij de visie van KM. Ook qua fair play en strijdlust zijn het absolute toppers. Aangename kerels!” (foto JS)