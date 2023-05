Jeugd Cercle Brugge sluit seizoen in een familiaire stijl af: “Veel ingezet op scouting”

De jeugdwerking van Cercle Brugge neemt in stijl afscheid van het seizoen. Donderdag 18 mei, op Hemelvaartsdag, is er een typische Cercle-familiedag. Zaterdag 20 mei volgt de apotheose van de Beker van West-Vlaanderen voor Duiveltjes.

Binnen de jeugdwerking van Cercle zijn ze meer dan tevreden dat de eerste ploeg in de Europe play-offs uitkomt. Dit zorgde er wel voor dat men die kalender diende af te wachten om het seizoeneinde bij de jeugd te kunnen bepalen. “Op 18 mei is onze familiedag, op de jeugdsite op en rond het kunstgrasveld”, opent Piet D’Hooghe, voorzitter van de vzw Cercle Brugge die de jeugd behartigt. Er is vanaf 8.30 uur een uitgebreid ontbijtbuffet, dat vooral door het oudercomité verzorgd wordt. Daarna is er een tornooi met jeugdspelers onderling. In de namiddag wordt er gevoetbald tussen ouders, trainers en medewerkers. Naast kinderanimatie is er een drankwagen, een foodtruck en een ijskar aanwezig, net als de mobiele fanshop van Cercle.

“Hopelijk krijgen we in de voormiddag het bezoek van de A-kern die dan op het terrein ernaast aan het trainen is. Thibo Somers, onze jeugdexponent, zullen we zeker vragen om de winnaars van de tombola met mooie prijzen bekend te maken.”

U18 professionaliseren

Op zaterdag 20 mei is er de eindfase van het West-Vlaams bekertornooi voor Duiveltjes. Vorig jaar met acht ploegen, nu zijn er dat zestien. Om 16 uur is de finale, gefloten door Jerko Tipuric, tevens een Cercle-icoon. “Op die manier is het seizoen ten einde, waarin we veel ingezet hebben op scouting”, weet de voorzitter. “Alle jeugdploegen zijn voor volgend seizoen samengesteld. Er zitten klaarblijkelijk bij de jongste leeftijden goede aanwinsten bij. Verder is het de intentie om naast de U23 straks ook de U18 te professionaliseren. De jeugdlicentie is aangevraagd. We hebben nu al sowieso meer punten dan vorig jaar. Maar er zijn in de volgende jeugdcompetitie minimum acht en maximum tien ploegen in Elite 1. We hopen het aantal punten hiervoor te behalen. Het hangt dan van de andere ploegen af of wij daar deel van uitmaken. Sowieso blijven we groeien, stap voor stap, zoals de eerste ploeg.” (ACR)