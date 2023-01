Indoortornooi KSV Pittem opnieuw schot in de roos

Het 18de Indoor Boarding Tornooi van KSV Pittem kon na de coronajaren eindelijk weer zonder beperkingen plaatsvinden. Jeugdvoorzitter Andy Kindt en jeugdcoördinator Jürgen Rigolle blikken alvast heel tevreden terug.

Voor veel voetbalverenigingen was het door KSV Pittem georganiseerde Indoor Boarding Tornooi voor jeugdploegen sinds jaren een vaste afspraak op de winterse agenda. Maar door corona moest het tornooi in 2020 afgelast te worden en in 2021 kon het enkel met sterk beperkende maatregelen doorgaan. Dit jaar werd het gelukkig weer een editie zonder beperkingen.

Ploegen geweigerd

“Het spreekt voor zich dat we twijfelden of we weer het succes van de jaren voor corona konden halen”, vertelt jeugdcoördinator Jürgen Rigolle. “Al vrij snel na de opening van de inschrijvingen bleek dat we ons wat de opkomst van ploegen geen zorgen moesten maken, want binnen de kortste keren waren alle beschikbare plaatsen ingenomen. Ik heb zelfs een 30-tal ploegen moeten weigeren. Uiteindelijk hebben 94 ploegen aan het tornooi deelgenomen, wat neerkomt op zo’n 900 spelers van U6 tot en met U15.”

Spektakel verzekerd

“De ploegen boeken is één ding, maar de toeschouwers doen langs komen en tevreden stellen, is uiteraard nog een ander zaak”, gaat jeugdvoorzitter Andy Kindt verder. “Ook op dat vlak kunnen we echter van een groot succes spreken. Gedurende de vijf dagen waren heel wat toeschouwers rond de terreinen te vinden, waarbij nog maar eens bleek dat het concept van de boardings echt wel aanslaat. Doordat het spel nagenoeg nooit stilligt, is er spektakel verzekerd, dus de investering in onze nieuwe boardings, die we nu voor de tweede maal gebruikt hebben, was zeker een goede beslissing.”

“Uiteraard is een organisatie nooit af en het is belangrijk om te blijven bijschaven. Zo hebben we voor deze editie de licht- en klankshow aanzienlijk uitgebreid, wat de sfeer alleen maar ten goede kwam. Voor het eerst hebben we het speelveld voor de U6 en U7 een stuk kleiner gemaakt, wat door iedereen als een absoluut pluspunt werd gezien. We kregen bezoek van een afvaardiging van Voetbal Vlaanderen en kregen een zeer positieve evaluatie. De toegang is bij ons ook gratis, iets wat echt wel een uitzondering is bij de grotere tornooien.”

Gemotiveerd team

“We hebben een goed concept, maar we zijn niets zonder onze medewerkers. Een groep van zo’n 50 vrijwilligers is van ‘s morgens tot ‘s avonds in de weer om alles vlot te laten verlopen. Ik wil benadrukken dat ook de spelers en trainers van de seniorploegen hun verantwoordelijkheid genomen hebben en zijn komen helpen. We willen dan ook onze oprechte dank uitspreken aan iedereen. We hebben ook met een primeur uitgepakt: voor de wedstrijden tot U9 hebben we met eigen scheidsrechters gewerkt die uit onze eigen jeugdploegen kwamen. Vijftien jonge spelers volgen momenteel de opleiding, waarvan er acht op het tornooi actief waren. We kunnen ten slotte nu al meegeven dat het tornooi volgend jaar zal doorgaan van zaterdag 23 december tot zaterdag 30 december en zal gespreid zijn over zes speldagen, waardoor nog meer ploegen zullen kunnen deelnemen.” (JG)