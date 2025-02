In Spartac studeren toekomstige voetbaltalenten

Jorne Spileers, Joaquin Seys, Christiaan Ravych en Senne Lammens zijn namen die elke voetballiefhebber heel bekend in de oren klinken. Wat ze ongetwijfeld niet weten, is dat deze topspelers onlangs hun diploma secundair onderwijs behaalden in de Brugse Topsportschool Spartac. De school, die gehuisvest is in containerklassen op het domein van KTA Brugge, is een van de zeven officiële Topsportscholen die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap. In een Topsportschool wordt via een aangepast programma en een intensieve begeleiding een volwaardige schoolopleiding gecombineerd met een doorgedreven topsportopleiding. “In onze school zitten in de eerste graad jonge talentvolle sporters in verschillende disciplines”, opent Ruben Ost, coördinator van Spartac. “Ze hopen uiteraard allemaal verder te studeren met een topsportstatuut. Voetballers die bij een voetbalploeg met een elite jeugdlabel 1A of 1B spelen kunnen hier verder studeren in onze tweede en derde graad. De talentjes in andere sporttakken stromen na de eerste graad door naar een andere topsportschool.”

Zelfregulatie

Het spreekt voor zich dat in het lessenpakket heel wat uren sport opgenomen zijn. “Zowat één derde van hun studietijd verblijven de leerlingen van de tweede en derde graad in de club waar ze hun opleiding krijgen (Club Brugge of Cercle Brugge, red.).We begeleiden hen maximaal, maar het vergt een groot vermogen aan zelfregulatie van die jonge gasten om een zwaar trainingsritme en wedstrijden te combineren met hun studies. Ze moeten ook heel stressbestendig zijn en leren omgaan met tegenslagen en obstakels”, aldus Ruben Ost. Lucas Delorge (18) speelt bij Club NXT en staat op de drempel van de grote doorbraak. “Mijn broer, die bij Gent speelt, is mijn grote voorbeeld. In deze school doet men alles om talentvolle voetballers te helpen om een diploma te behalen. Beter kan het niet gemaakt worden en dat zal ik niet snel vergeten.” (PDC)