Hetze binnen bestuur leidt tot oprichting nieuwe club: “We mikken bij de start op zes tot tien jeugdploegen”

Een jeugdbestuur dat zich afscheurt en een eigen voetbalclub opricht! Het is in het Vlaamse voetballandschap nog niet vaak gebeurd. In Eernegem doen ze het. Vorige week zag Jong Eernegem, stamnummer 9805, het levenslicht.

In elke familie is er wel eens een dispuut, maar bij de geel-blauwe Eernegemse voetbalclub liep het de voorbije weken en maanden grondig mis. Rudi Ilegems is voorzitter van Jong Eernegem. Hij slaagde erin een bestuur met een tiental mensen te vormen. Het schepencollege van Ichtegem gaf de club toestemming de terreinen aan de Bruggestraat te gebruiken. Aan de laatste voorwaarde om van Voetbal Vlaanderen een stamnummer te krijgen is voldaan.

Tweede provinciale

“SK Eernegem wil in tweede provinciale een stabiele club worden”, begint Rudi Ilegems het pleidooi voor de oprichting van Jong Eernegem. “De rol van de jeugdwerking hierbij is uiterst twijfelachtig. Wij vinden dat de eigen jeugd te weinig aan bod komt. We kwamen tot de conclusie dat jeugdvoetballertjes bij SK Eernegem maar dienen als kantinevulling en de U21 om de beloften te depanneren. Deze vaststellingen leidden, nadat de problemen onderhuids al een tijdje leefden, tot het ontslag van bijna het volledige jeugdbestuur van SK Eernegem. Daarop kwam vanuit het hoofdbestuur van SK Eernegem geen reactie. Enkele ouders staken de koppen bij elkaar. Wat tot de oprichting van Voetbalclub Jong Eernegem leidde.”

Voldoende plaats

Volgens de voorzitter van de nieuwe club was er de voorbije weken bij het bestuur van de derdeprovincialer totaal geen bereidheid tot compromissen. Een nieuwe club oprichten was de enige optie. “Wij willen complementair zijn met SK Eernegem”, beweert Ilegems. “Voor het gebruik van de drie oefenvelden en de twee duiveltjesterreinen gaan we tot akkoorden moeten komen. De gemeentelijke sportdienst zal de reservaties in alle objectiviteit behandelen. Er is plaats genoeg voor iedereen”, luidt het nog.

Jong Eernegem mikt op zes tot tien jeugdploegen, onder meer een U21-team. Die ploeg moet op termijn een eerste elftal in vierde provinciale worden. Pas vanaf begin deze week kon de nieuwe club spelers beginnen inschrijven. Behalve voor de U17 heeft Jong Eernegem voor elke jeugdploeg trainers.

Aangerichte schade

Toch blijft ook SK Eernegem volgend seizoen jeugdvoetbal aanbieden. “Ondanks de aangerichte schade blijven we bij SK Eernegem de jeugdwerking voortzetten”, benadrukt voorzitter Franky Krenski. “We zullen een aantal jeugdploegen in competitie brengen. Verder willen we als club liever niet reageren op deze hetze.” (HF)