Gino Caen is hoofd van de jeugdopleidingen bij KVDO: “Hier heb je de mogelijkheden van een eliteopleiding”

“Financieel gezond werken op een zo hoog mogelijk niveau: dat is de ambitie voor zowel de seniorenteams als voor de hele jeugdwerking”, benadrukt Gino Caen, recent aangesteld tot Hoofd Jeugdopleidingen bij KV Diksmuide Oostende. Na vijftien seizoenen als assistent bij verscheidene profclubs schrijft hij graag mee aan een mooi KVDO-verhaal.

In het seizoen 2015-2016 kwam Gino Caen met Yves Vanderhaeghe voor het eerst bij KV Oostende als physical coach. In het najaar 2017 vertrok hij en daarover heeft hij een anekdote. “Wegens mijn ontgoocheling om het ontslag van Yves Vanderhaeghe vertrok ik zelf naar Anderlecht. Wanneer ik dat telefonisch aan Marc Coucke meldde, antwoordde hij me dat dit niet het moment was om ontslag te nemen. Ik noemde het voor mezelf een stapje hoger en de ontgoocheling zat me hoog”, noemt hij een combinatie van twee redenen voor zijn vertrek. “Het schoonste van al: een maand later kondigde ook Marc Coucke aan naar Anderlecht te vertrekken.”

Met Yves Vanderhaeghe keerde Gino Caen in februari 2022 terug naar KV Oostende. Eind oktober 2022 beëindigde KVO de samenwerking met Vanderhaeghe. “We stonden vier punten boven de vierde laatste plaats en we waren dus nog serieus gered. Ze hadden Yves ten onrechte ontslagen. Thalhammer kwam, hij haalde 6 op 51 en KVO zakte. Ja, ik had er moeite mee dat ze Yves ontslagen hadden. Van zodra ik ook kon veranderen, deed ik dat.”

Caen volgde Vanderhaeghe later ook naar Saoedi-Arabië. “Na een halfjaar werden we ontslagen. In een reeks met achttien ploegen waren we vierde gerangschikt. Het bestuur wilde dat we de top drie speelden, maar we hadden veertien dagen later nog een match tegen de derde. Ze keken echter niet zo ver vooruit…”

In november 2024 ging hij niet op Yves’ vraag in om met hem bij KV Kortrijk aan de slag te gaan. “Achteraf beschouwd was dat een correcte beslissing, want ik had toen al contact met Karl Vannieuwkerke om in het project van KVDO te stappen.”

Knowhow

Gino Caen was dit schooljaar begonnen als leraar lichamelijke opvoeding, maar aan de lokroep van KV Diksmuide Oostende kon hij toch niet weerstaan. Nadat hij vijftien jaar met profvoetballers werkte, ruim 500 wedstrijden assistent-coach in de hoogste reeks was en ook bij 48 Europese matchen in de dug-out zat, heeft hij aanvaard om Hoofd Jeugdopleidingen van KVDO te worden.

“De accommodatie en de knowhow zijn aanwezig om hier bij KVDO iets moois te brengen”, benadrukt Gino Caen. “Door mijn ervaring zal ik dit verhaal een goede richting geven. In overleg met mijn coördinatoren en trainers zullen we een moderne voetbalvisie uitschrijven en brengen.”

Stokpaardje

De meesten kennen Gino Caen van zijn functies bij Belgische eersteklassers als Anderlecht, Zulte Waregem, KV Kortrijk, AA Gent, KV Oostende en Dender, maar weinigen weten dat hij als 19-jarige al de knapen (huidige naam: U15) van Lichtervelde trainde. Later was hij technisch verantwoordelijke van de jeugdopleiding in Blankenberge en Handzame.

“Van 2009 tot 2015 was ik niet alleen physical coach van de eerste ploeg van KV Kortrijk. Tegelijk functioneerde ik er zes seizoenen als technisch verantwoordelijke van de jeugdopleidingen elite. Ook toen ik bij eersteklassers werkte, bleef ik altijd aandacht voor de jeugd hebben. Dat is mijn stokpaardje: jeugdspelers en trainers begeleiden”, benadrukt Gino Caen. Naast Jean Kindermans (ex-Anderlecht, nu Antwerp) is Gino Caen de enige trainer in België met de drie hoogste FIBA-voetbaldiploma’s: Pro Licence, TVJO Elite (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleidingen) en physical coach. De overleden Bart Van Lancker had dit ook.

Twee campussen

Gino Caen pendelt tussen De Schorre in Oostende en De Pluimen in Diksmuide. “Eerst en vooral wil ik ervoor zorgen dat deze twee totaal verschillende campussen op één lijn komen, zowel sportief als extra-sportief. Diksmuide heeft een interprovinciaal niveau, Oostende was op eliteniveau en moet deels herbeginnen”, zegt Caen. “Sportief moeten de beste spelers en de beste ploegen samenkomen. De onderbouw (U7-U9) en de middenbouw (U10-U13) gaan op interprovinciaal niveau naar Diksmuide. Alles wat 11 tegen 11 is, dus de bovenbouw vanaf U14, komt interprovinciaal naar Oostende. Een campus zonder interprovinciale ploegen in een bepaalde leeftijdscategorie krijgt provinciale ploegen en op beide campussen voorzien we ook gewestelijke ploegen”, vervolgt Gino.

“We hebben het voetbal op twee campussen mooi in twee helften verdeeld en dat zal op termijn renderen. Dat eerste jaar wordt het moeilijkste. Na dat jaar zullen er ook spelers die bij KVO vertrokken zijn naar een andere club op eliteniveau, wel terugkeren naar KVDO. Die instroom volgt zeker omdat ze zien dat we hier goed werken. Bij KVDO heb je de mogelijkheden van een eliteopleiding maar je bent eigenlijk een interprovinciale club.”

Omkadering

“Vanaf Interprovinciaal U17 kunnen de spelers ook in ons trainingscenter in Oostende (enkele jaren geleden gebouwd voor eerstenationaler KVO, red.) werken. Daar genieten ze van alle faciliteiten. Wellicht gebruiken we het fitnesscenter al vanaf IP U15, afhankelijk van hun maturiteit. Bij uitbreiding zullen specialisten al onze ploegen ondersteunen. Er komen een specifieke keeperstrainer, een physical coach, techniektrainers, kinesisten… Ook doen we zeker aan videoanalyse. We zullen alles zoveel mogelijk professionaliseren. We werken serieus aan een omkadering waarin elke jeugdspeler zich kan ontplooien en ontwikkelen. We willen dus jeugdspelers opleiden die we eventueel in onze fanionteams (derde amateur en tweede provinciale) kunnen opstellen”, besluit Gino Caen.