Gilles Dauwens coacht U12 bij KFC Damme

Al vanaf de eerste weken na de fusie floreerde de jeugdwerking bij KFC Damme. Gilles Dauwens is verantwoordelijk voor de U12. Week na week coacht hij die jeugdige tieners professioneel. Ook de oefensessies lopen van een leien dakje.

Een lange voetballoopbaan tussen de krijtlijnen was niet besteed aan Gilles Dauwens. Hij beleeft veel meer plezier aan het lesgeven en laten evolueren van voetballertjes. “Voor mij begon alles op de Barms in Sijsele, een afdeling van Cercle Brugge. Daarna ging het richting Maldegem en vervolgens Meetjesland. Uiteindelijk verzeilde ik in Sijsele, bij U17 en U21. Serieuze blessures verhinderden me om verder te voetballen. Dus ging ik aan de slag als trainer: eerst bij de lichting U8, vervolgens U11 en uiteindelijk mijn huidige groep U12. Ik doe het allemaal even graag. Ik beleef schitterende jaren bij supergezellige vrienden. Elke zaterdag doorlopen we dezelfde ceremonie: de spelertjes verzamelen, even de kantine bezoeken, thuis of op verplaatsing, omkleden en opwarmen.”

Progressie maken

“Stefanie Meurice, onze jeugdvoorzitter, vergezelt ons steevast. Winnen of verliezen, we zitten even samen rond de tafel en bespreken de wedstrijd. Maxim Verheire en ikzelf geven de trainingen op onze site in Moerkerke, elke maandag en donderdag. Sportiviteit dragen we hoog in het vaandel. Stap voor stap maken we progressie met de groep. Het pleziert ons als we zaken terugzien in wedstrijden, die we tijdens de week aanleren. We maken deel van een ruime familie, seniores, juniores, jeugdploegen en dames. Vaak staan ettelijke supporters langs de lijn om mijn leerlingen aan te moedigen. Vraag me niet naar mijn toekomstplannen. Hopelijk mag ik nog heel lang deel uitmaken van die schitterende voetbalvereniging.”

Uithangbord

“Ook onze bestuursleden hebben oog voor onze prestaties. Natuurlijk is de eerste ploeg ons uithangbord, maar iedereen heeft belangstelling voor iedereen. Nieuwelingen heten wij van harte welkom, ze mogen gerust hun kunnen demonstreren in ons midden. Plaatsjes zijn soms duur, maar ze krijgen allemaal speelgelegenheid.” (JPV)