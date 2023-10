Feest voor 10 jaar G-oalympics

G-oalympics, het G-voetbalinitiatief verbonden aan Olympic Ledegem, bestaat tien jaar. Die verjaardag wilden de trainers en spelers niet zomaar onopgemerkt voorbij laten gaan. Afgelopen zaterdag werd 10 jaar G-oalympics extra in de verf gezet. ’s Middags trokken de spelers en trainers in stoet door de gemeente Ledegem. Onderweg werd er gestopt voor een drankje. Eenmaal terug in de sporthal stonden tal van activiteiten gepland. Enkele honderden aanwezigen, waaronder familie en sympathisanten, schoven mee aan tafel voor de pastabar. Ondertussen kwamen ook verschillende muziekbands langs en werd de verjaardag uitbundig gevierd. Binnenkort organiseert de jarige vereniging ook het jaarlijkse toernooi. (BF/foto JS)