Drukke maanden voor de boeg bij Mandel United: van vertrouwde paastornooi tot de gloednieuwe Gold Cup

Mandel United heeft een bloeiende jeugdwerking en het team daarachter zet ook de schouders onder heel wat activiteiten die de komende weken en maanden op stapel staan. En daarbij ook nieuwigheden als een internationaal jeugdtornooi en een minivoetbaltornooi dat de Gold Cup werd gedoopt.

Het eerste elftal speelt zaterdag om 20 uur op Olympic Charleroi. Sportief wordt de redding niet makkelijk, maar ondertussen is er wel al een positief advies over de licentie. Deze week laten we Stijn Naessens niet aan het woord over Mandel A, maar biedt hij een overzicht van wat er de komende weken allemaal te doen is op en rond de Skyline Arena. En dat is niet min.

1. Paasstage

In de eerste week van april en dus de eerste week van de paasvakantie is er opnieuw de paasstage voor U6 tot en met U14. “We hebben een zevental stages per jaar. De spelers kunnen hier van 7.30 tot 17 uur terecht. Ons jong trainerskorps zorgt niet enkel voor goede trainingen, maar ook voor nevenactiviteiten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.”

2. Paastornooi

Mandel United nam de traditie van het paastornooi over van KFC Izegem. “Maar ondertussen is dat al ongeveer verdrievoudigd in grootte. We hebben er de limiet gesteld op 130 deelnemende teams. Meer kunnen onze twee kunstgrasvelden niet aan. Het is ook een avondtornooi. We spelen op vrijdagavond van 18 uur tot middernacht, op zaterdag van 8 uur tot middernacht en op paasmaandag van 8 tot 20 uur. Op paaszondag 17 april speelt het eerste elftal de thuiswedstrijd tegen Heist die eerder door corona werd uitgesteld. In het paastornooi treden ook onze eigen teams (U7 tot U17) aan, maar ook diverse eliteclubs en IP-teams. ‘s Avonds brengt een dj er ook de ambiance in. Rond de terreinen is uiteraard ook de nodige catering voorzien.”

3. Finales Jeugdcup

Op zondag 8 mei is de Jeugdcup Het Nieuwsblad terug van weggeweest. “Nieuwpoort was een tijdje de gastclub, maar nu zijn wij dat weer voor de West-Vlaamse finales. Zelf hebben we een drietal teams in die finales, maar het wordt op 8 mei ook weer een topdagje vol jeugdvoetbal waarbij heel wat mensen kennis kunnen maken met onze club.”

4. Internationaal Jeugdtornooi

Op zondag 29 mei organiseert Mandel United voor het eerst een internationaal jeugdtornooi voor U11 en U12. “De winnaars van ons paastornooi krijgen een ticket om deel te nemen. Als ons eigen team wil deelnemen, moet het dus het paastornooi winnen. Er doen ook 14 eliteploegen mee met onder meer Standard en AA Gent, maar ook Nederlandse teams als Heerenveen en NAC.”

5. Gold Cup

Op zaterdag 4 en zondag 5 juni wordt er geminivoetbald op het kunstgras. Op zaterdag is het de beurt aan volwassenen, op zondag aan de jeugd. “Voor de jeugd hadden we zowat 100 vacante plaatsen, omdat we iedereen ook veel speelminuten geven. Ondertussen staan al 60 teams op de wachtlijst. Ook bij de volwassenen lopen de inschrijvingen vlot. Zowel van bestaande teams of gelegenheidsploegen.”

Meer info: www.rfcmu.com.