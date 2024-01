Directeur jeugd KVO Rik Coucke is hoopvol, maar ook kritisch: “Jaren van inspanningen dreigen verloren te gaan”

De directie van de jeugdopleiding van KV Oostende verspreidde onlangs een brief waarin het een aantal drastische, maar broodnodige besparingen aankondigde. Onder meer het busvervoer is geschrapt. Toch blijft directeur Rik Coucke hoop koesteren op een goeie afloop. “We pikken positieve signalen op.”

De Noordzee Interieur Se’Academy. Zo heet de jeugdopleiding van KV Oostende voluit. De voorbije jaren werd hard gewerkt om dat huis fraai vorm te geven. Onder leiding van onder meer Rik Coucke, gewezen sportief verantwoordelijk Nils Vanneste – nu bij de A-kern aan de slag – en commercieel manager Ralph Gevaert is de academie gestaag gegroeid, met puike prestaties in alle jeugdreeksen en een professionele omkadering. Net daarom dat de brief richting medewerkers en ouders van jeugdspelers doet schrikken. “Vandaag worden we geconfronteerd met ernstige financiële problemen, waardoor we verplicht zijn om de weinig beschikbare centen goed te besteden”, leest de communicatie. “Het laatste wat we willen, is dat we trainingen moet inperken, wedstrijden moeten schrappen of de werking helemaal moeten stilleggen.” Zo is het busvervoer naar wedstrijden geschrapt, blijft de kantine gesloten op niet-wedstrijddagen en is er geen kine meer tijdens de week.

Directeur Rik Coucke (67) vraagt begrip voor de maatregelen. Terecht. Je mag de man intussen een trouwe KVO-soldaat noemen: hij is al sinds 1994 bij de club betrokken. Zes jaar geleden werd hij hoofd van de jeugdacademie en samen met zijn team leidde dat tot enkele mooie successen. Zoals het vicekampioenschap bij de U18 vorig jaar, onder leiding van coaches Michiel Jonckheere en Sebastien Siani, twee gewezen KVO-spelers en clubiconen. “We vonden het met de directie absoluut noodzakelijk en onze plicht om te communiceren. Kijk, momenteel lopen de evaluatiegesprekken met de jeugdspelers met het oog op volgend seizoen. Dat zijn sowieso al spannende tijden. Komt daar nog eens de huidige financiële context van KV Oostende bij kijken ook”, legt Coucke uit. “Toegegeven: we ontvingen begripvolle reacties van veel ouders. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn en wat er allemaal gebeurt.”

Nog altijd hoop

Niet onlogisch: de academie telt zo’n 320 jeugdspelers die competitievoetbal spelen en nog eens 250 leden in de ‘startacademie’, waaronder kinderen die via het kansentarief en de UiTPAS voetballen. Daarenboven zijn er nog eens 105 medewerkers, waarvan net iets minder dan de helft actief als trainer. “Dat is al een klein dorp aan medewerkers, hé. Je kan dus gerust zeggen dat wij met de jeugdwerking een belangrijke maatschappelijke rol spelen. De voorbije zes jaar hebben mijn team en ik bijzonder hard gewerkt om de academie te brengen naar wat ze op vandaag is. Stel dat de club failliet zou gaan, dan dreigen we een pak prima spelertjes en dito coaches kwijt te spelen, en is het werk van de voorbije jaren verloren.”

“Met ruim 500 jeugdvoetballers spelen wij een belangrijke maatschappelijke rol”, zegt Rik Coucke. (foto TVA)

Maar aan een faillissement wil Coucke nog niet meteen denken. “We ontvangen nog altijd hoopgevende signalen uit de hoek van kandidaat-investeerders en ook de lonen van de medewerkers zijn betaald. We leven nog altijd.” En er is nog altijd een verschil tussen enerzijds voetbalclub KV Oostende als nv of naamloze vennootschap en de Se’Academy als vzw of vereniging zonder winstoogmerk. “Het is de nv die stamnummer 31 bezit, waarmee je bent aangesloten bij de voetbalbond. Indien de nv failliet zou gaan – waar we nog altijd niet vanuit gaan – moeten we ofwel het stamnummer overnemen of op zoek gaan naar een nieuw stamnummer. Eerlijk, hoe dat juridisch tot op de punt en komma in elkaar zit, weet ik niet. Wel is het zo dat de jeugdwerking zou kunnen voortbestaan, weliswaar in een andere vorm en structuur dan vandaag het geval. Wat me dan weer brengt bij m’n daarnet gemaakte punt dat de academie veel talent verliest.”

Inschattingsfouten

Rik Coucke heeft binnen KVO al aardig wat meegemaakt. “Neem nu 2013. Toen werden we kam-pioen in tweede klasse met Yves Lejaeghere als voorzitter. Hij was niet dé meest kapitaalkrachtige man, maar de club was wel gezond, er werd een goed beleid gevoerd en een degelijk financieel beleid. Toch zag ook Lejaeghere in dat er extra geld nodig was. Marc Coucke trok de club er later helemaal door. Maar als je eenmaal geld hebt, moet je het niet als sinterklaas beginnen uitdelen. Er zijn, met andere woorden, inschattingsfouten gemaakt, die nu moeten rechtgetrokken worden.”

Lees ook:

Paul Conway na verrassende Bekerzege tegen RWDM: “We zullen het redden”

Stadsbestuur heeft Conway nog niet gehoord

Frank Dierckens na ontslag als voorzitter: “Ik voelde gebrek aan respect”