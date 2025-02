De U10A van KFC Lichtervelde kreeg afgelopen weekend het bezoek van KVC Ardooie. Zaterdagmorgen trekt de ploeg naar VV Emelgem-Kachtem en een week later volgt een verplaatsing naar de leeftijdsgenoten van Dosko Beveren. Daarna volgen nog drie thuiswedstrijden tegen KSV Pittem en de buren van KSKV Zwevezele en SVD Kortemark. Bovenaan v.l.n.r. zien we afgevaardigde Wouter Moenaert, Rune Roels, Foeke Derudder, Jukka Meersschaert, Elias Decock, Milan Decock en trainer Kurt Vanhoutte. Onderaan v.l.n.r. zien we Ada Liebaert, Kedir Deparck, Lomme Braem en Gilano Van Gampelaere. (foto Kurt)