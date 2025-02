Club NXT lijdt tegen RWDM eerste nederlaag in 2025

Club NXT heeft zondagmiddag op de 22e speeldag van de Challenger Pro League zijn eerste puntenverlies geleden na de jaarwisseling. De blauw-zwarte beloften trapten 2025 op gang met een knappe twaalf op twaalf, maar gingen tegen RWDM – dat op zijn beurt al ongeslagen is sinds 1 december – nipt onderuit. Het werd 0-1.

De Brugse beloften zetten in eigen huis een sterke eerste helft neer. De thuisploeg startte fel en kreeg meteen een uitstekende kans voor spits Lenn De Smet, maar de jonge aanvaller kreeg zijn kopbal niet gekadreerd. Via Tobias Lund-Jensen kregen de Brugse jonkies enkele minuten voor de pauze opnieuw een mogelijkheid om op voorsprong te klimmen, maar de punter van de Deen ging nipt naast.

RWDM kende voor de rust moeite om de thuisploeg in te tomen, maar nam in de tweede periode het commando wel helemaal over. De bezoekers werden tweemaal gestuit door de paal, maar trokken in het slot alsnog de zege over de streep. Invaller Aiman Maurer scoorde in blessuretijd de winning goal.

RWDM profiteert met de zege van het gelijkspel van Zulte Waregem eerder deze speeldag. De Brusselaars wippen weer over La Louvière naar de tweede plek, twee punten achter leider Essevee (46 punten). Club NXT is vijfde met 34 punten.