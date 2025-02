Christof Van Moeffaert traint U17 bij KSK Steenbrugge

Christof Van Moeffaert voetbalde onder meer bij Oostkamp, Steenbrugge, Knesselare, Sint-Joris en Ruiselede. Nu coacht hij de U17 bij Steenbrugge. Christof startte zijn trainersloopbaan ruim 14 jaar geleden in Oostkamp. “Op de Valkaart genoot ik van het talent dat ik onder mijn hoede kreeg. Niettemin laste ik twee keer een tussenstop in en trok drie seizoenen naar Club Brugge, bij de onderbouw, en drie competities naar Cercle Brugge, bij de middenbouw. Tijdens mijn laatste jaar in Oostkamp kroonden mijn jongens zich tot kampioen, maar kregen een ijzingwekkende boodschap te verwerken. Er was plaatsgebrek, dus konden we daar geen competitie meer spelen. Ik blijf Patrick De Jonckheere eeuwig dankbaar dat hij ons een oplossing bood. We mochten voetballen onder de vleugels van KSK Steenbrugge. Daverlo sloot ons in de armen. Dat mogen we nooit vergeten, ik weet niet wat er anders met ons gebeurd was. Vurig hoop ik dat er sommige van mijn leerlingen binnen een paar jaar mag proeven van provinciale.”

“Over Oostkamp zal ik me nooit negatief uitlaten, die vereniging groeit en bloeit en op bestuurlijk vlak moeten allicht soms harde noten gekraakt worden.”

Familialer

“In Steenbrugge gaat het er familialer aan toe. Ondanks het feit dat er al een ploeg U17 in competitie uitkwam, werden wij hartelijk verwelkomd. We vormen één grote familie. Bij mijn jongens zitten overigens enkele talentjes die een paar stappen verwijderd zijn van het grote werk. De samenwerking met alle collega-trainers van de bovenbouw verloopt optimaal. Ook T1 Sander Meulemeester volgt ons aandachtig, met als jeugdverantwoordelijke Patrick De Jonckheere. Steevast probeer ik de nadruk te leggen op voetballende oplossingen en laat doorstroming primeren op resultaten. Vaak overleggen de trainers onderling, maar eveneens hokken we samen tussen pot en pint in de kantine, met bestuur, supporters of ouders. Rang en stand telt niet in ons midden. We ijveren allemaal voor de progressie van het geheel.” (JPV)