Christmas Truce Tournament op terreinen KVK Westhoek

Op zaterdag 9 en zondag 10 december vormt het complex van KVK Westhoek opnieuw het decor van het Christmas Truce Tournament. U12-ploegen uit vier landen nemen het tegen elkaar op.

De organisatie is in handen van Geert Glorie (67) en Martin Willems (69). Geert is algemeen technisch verantwoordelijke van de jeugd en gerechtigd correspondent, terwijl Martin al 29 jaar jeugdvoorzitter is. In 2011 organiseerde Martin voor het eerst het tornooi. “Daar startte de samenwerking met de Premier League. De eerste editie was nog met vier ploegen. Vanaf 2012 werd Geert mijn compagnon de route”, zegt Martin. “De bekendste naam die hier speelde en nu profvoetballer is, is Cole Palmer van Chelsea. We zijn nu aan onze elfde editie. We moesten drie keer afgelasten en in 2014 waren er twee edities.” Dit jaar wordt er een opvolger gezocht voor Chelsea. “Met Club Brugge, KRC Genk, Olympique Lyon en Eintracht Frankfurt zijn er vier niet-Engelse teams aanwezig”, pikt Geert in. “In Engeland zijn er telkens kwalificaties. Uit Engeland kwalificeerden Chelsea, Liverpool, Manchester United, Wolverhampton en West Bromwich Albion zich. De ploegen doen mee aan een project rond de oorlog. Dit jaar was dat rond Walter Tull, een Britse voetballer en officier met Afro-Caraïbische roots, die sneuvelde in 1918.”

LAST POST

De beste inzendingen kregen ook een wildcard voor dit tornooi. Martin: “Brighton, Norwich en Sheffield United zijn er bij dankzij hun educatief werk. Die werken worden vrijdag 8 december voorgesteld tijdens een receptie in de Yperley. Op diezelfde avond zullen de ploegen ook een krans neerleggen tijdens de Last Post.”

Er wordt op zaterdag gespeeld in poules en zondag is er de knock-outfase. “De matchen starten zaterdag om 9.15 uur en de finale is zondag om 12 uur”, gaat Geert verder. “We spelen negen tegen negen. Alles wordt in goede banen geleid door jonge talentvolle refs. Ook eigen jeugdspeler Jasper Vanassche zal in actie komen.”

Ballenjongens

Ook de eigen U12 nemen een rol op. “Onze U12 zal worden ingezet als ballenjongens. Ook zij kregen enkele opdrachten de voorbije maanden. Ze maakten een poster over hoe zij de strijd tegen racisme en discriminatie willen aanbinden en namen ook deel aan een activiteit van een andere deelgroep van onze club: een training van de G-Cracks en het wandelvoetbal ondersteunen of een jeugdmatch fluiten. We gingen ook op uitstap naar de Hooge Crater.” (API)