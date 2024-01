Bram De Rop wordt nieuwe TVJO bij Cerclejeugd

David Carpels stopt na dit seizoen als hoofd van de Cerclejeugd. Zijn huidige assistent Bram De Rop neemt de functie over. “De passie is mijn grootste drijfveer. Ik wil volop meewerken aan de doorstroming die er binnen de Vereniging heerst”, zegt De Rop.

De komende maanden gaan David Carpels en Bram De Rop samen het volgende seizoen qua spelers en trainers voorbereiden, instructies definitief vastleggen. Het licentiedossier dat in april moet worden ingediend verder afwerken, staat ook nog op de planning. “De voorbije drie jaar ben ik met heel veel voetbalpassie nauw betrokken en heb ik mee kunnen wandelen op het pad dat we hebben ingeslagen. Ik wil die lijnen verder uitzetten en nog meer progressie boeken”, klinkt De Rop.

Eerst jeugdcoach

Bram is in Aalst geboren, maar woont momenteel in Gistel. Als voetballer is hij actief bij SK Eernegem. Na een opleiding LO en Sport koos hij voor een bachelor sportmanagement in Vives Brugge. Hij kwam bij Cercle als coach van de U8 en de U9 om vervolgens jeugdsecretaris te worden, gecombineerd met video-analist bij de bovenbouw om sinds vorig seizoen assistent van David Carpels te worden. Vanaf volgend seizoen neemt Bram de taak als hoofd van de jeugdopleiding of TVJO op zich.

David Carpels (62) uit Bredene begon in 1999 als coach van de U17. Na enkele andere functies en scoutingsopdrachten voor de eerste ploeg werd hij in 2017 TVJO, met de bedoeling dit vijf jaar te doen. “Ik zit nu in mijn zesde seizoen. Het is tijd om de fakkel door te geven. Bram is de ideale opvolger. Hij is zeer gedreven, ademt voetbal en hij heeft dat ten volle onder de knie. Bram is vlot in de omgang, spontaan en hij kan goed delegeren. Op zijn leeftijd beschikt hij over de nodige skills om mensen aan te sturen.”

“Bram is vlot in de omgang, spontaan en hij kan goed delegeren” – David Carpels (huidig TVJO)

Carpels wil vanaf volgend seizoen graag nog iets doen binnen de Cerclejeugd, zij het in een functie die vrijkomt. De Rop combineert als TVJO bij groen-zwart zijn taak van performance-analist bij de nationale ploeg verder. “Dit was tot voor kort bij de U19 met Thierry Siquet. De invulling naar volgend seizoen toe is nog niet bekend. De laatste keer was het als analist met Sven Vermant, in Be Gold U18 en 19. Een heel nieuwe ervaring.”

De Groene Bron

Cercles Groene Bron is tevens iets wat De Rop in de steigers heeft gezet. “Hij neemt initiatief”, vindt Carpels. “Als een manager kan hij Cercle goed verkopen. Hij staat sterk in zijn schoenen om nieuwe spelers ons verhaal te brengen, zodat ze voor groen-zwart, waar er professioneel gewerkt wordt, te kiezen. We hebben tevens een draagvlak voor laat mature spelers. Ook dat is een sterkte binnen onze opleiding. Dat moeten we blijven doen.”

De Rop heeft de laatste drie jaar een aantal projecten mogen lanceren. Zo is er het netwerk De Groene Bron, waarbij de partnerploegen van 8 naar 18 zijn gestegen, waar men workshops aanbiedt en er een goede wisselwerking mee is. Daarnaast zijn er de maandelijks trainingen die men aan U7-spelers geeft, om op die manier de instroom naar de U8 iets te vergemakkelijken. Plus het herzien van het scoutingsapparaat binnen een nieuwe filosofie. “Uiteraard moet je een technische capaciteit hebben, alsook tactisch. De speler moet tevens het Cercle-DNA bevatten. Hierbij zijn vier pijlers enorm belangrijk: eenvoud, coachbaarheid, respect en vooral een winnaarsmentaliteit. In de rekrutering wordt daar sterk op gehamerd.”

Thibo Somers

“Zolang we jongeren in een leeftijd hoger kunnen laten voetballen zijn we goed bezig. Als je naar Jong Cercle kijkt, zijn het bijna allen eigen jeugdspelers. Dat is leuk om te zien. Net als zij met een echt groen-zwart-DNA binnen de eerste ploeg. En daar is Thibo Somers voor honderd procent een mooi voorbeeld van”, aldus De Rop.

Carpels knikt: “Als je elk seizoen één, twee spelers een contract kan laten tekenen bij de A-ploeg, dan heb je als jeugdwerking knap werk geleverd.” (Alain Creytens)