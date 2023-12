Bram Bleyenberg traint U8 KFC Sint-Joris Sportief: “Ik kan nog één jaar mee met mijn zoon Mats”

Bram Bleyenberg verdedigde ooit het doel bij KFC Sint-Joris Sportief, fungeerde daarna als afgevaardigde van de beloften, en is nu trainer van de lichting U8. Zijn zoontje Mats zet er zijn eerste voetbalpasjes.

De kantine puilde uit van het volk, want Sinterklaas kwam op bezoek. We drumden langs de massa om in het vergaderzaaltje het verhaal van Bram Bleyenberg te noteren. “In mijn jeugdjaren fungeerde ik als libero bij Beernem. Pas bij de lichting scholieren verzeilde ik tussen de doelpalen en bleek talent te hebben als keeper. Toen ik de liefde van mijn leven ontmoette, bood ik mijn diensten aan bij Sint-Joris. Wat wil je, de vader van mijn meisje was er sponsor. Van mijn 19 tot 31 jaar verdedigde ik de netten bij de bovenbouw en fungeerde er als afgevaardigde van de beloften. Na drie jaar zonder functie volgde ik mijn zoon Mats in zijn evolutie als voetballer. Naar de matchen ging ik mee als supporter. Toen mij werd gevraagd om trainer te worden, aarzelde ik niet. Er zijn twee ploegen U8. De ene wordt gecoacht door Jochen Demilde, voormalig speler van de eerste ploeg, de andere door mij.”

Glunderende gezichtjes

“Onze onderlinge samenwerking verloopt vlekkeloos en wij trainers proberen ons zoveel mogelijk bij te scholen. Zopas haalde ik mijn getuigschrift na de sessies blessurepreventie. Na dit seizoen zal ik nog één jaar meegaan met Mats, dan wordt het voor hem tijd om iemand anders als oefenmeester te leren kennen. Voor mij zal er wel een andere uitdaging te vinden zijn. Trouwens, ik fungeer veel liever als trainer dan destijds als speler. Het doet enorm veel deugd als je die kleintjes ziet evolueren. Bij de lichting U8 zitten er speelvogeltjes. Het komt erop aan ze te begeleiden met een vaderlijke hand. Ze luisteren geboeid naar ons als we de juiste snaren raken. En bij een geslaagde actie blijft het zalig om naar die glunderende gezichtjes te kijken. Ondanks weinig vrije uurtjes maak ik graag tijd vrij voor die wondermooie passie.” (JPV)