Belgische beloften uitgeschakeld op EK voor Beloften na zure nederlaag tegen Portugal

De Belgische beloften hebben dinsdag in het Micheil Meschistadion in de Georgische hoofdstad Tbilisi met 2-1 verloren van Portugal in hun derde en laatste wedstrijd in groep A van het EK U21. Door de nederlaag zijn de troepen van Jacky Mathijssen uitgeschakeld, samen met Nederland.

Na een minuut kregen de Belgen al een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar Loïs Openda miste een dot van een kans. Na 10 minuten stond doelman Maarten Vandevoordt dan weer pal op een schot van dichtbij van voormalig Anderlecht-speler Fabio Silva. Michel-Ange Balikwisha kreeg nog een grote kans in de eerste helft, maar de Portugese doelman Celton Biai redde zijn poging.

Beide teams gingen zo met 0-0 naar de kleedkamer, ook Georgië en Nederland stonden halfweg gelijk (1-1). Zowel voor België als Portugal betekende winst dus nog de kwalificatie voor de volgende ronde. Dat resulteerde in een tweede helft waarin het spel steeds over en weer ging.

Net na de pauze was er eerst een misser van Fabio Silva, maar wat later was het toch raak via Joao Neves (56.), die de bal knap op de slof nam. Invaller Yorbe Vertessen (65.) zette de Belgische beloften terug op weg naar kwalificatie door een voorzet van Openda binnen te koppen. In de absolute slotfase trapte Zeno Debast een bal hoog weg, waarna hij – om ruimte te maken voor Vandevoordt – een Portugese speler met de elleboog in het gezicht raakte. Strafschop voor Portugal, waar aanvoerder Tiago Dantas (89.) de 2-1 op het bord zette.

Portugal gaat door de overwinning mee door als tweede met 4 punten. Georgië is de verrassende groepswinnaar met 5 punten, na het 1-1 gelijkspel tegen Nederland. Nederland (3) en België (2) zijn uitgeschakeld.