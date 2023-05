Bart Plasschaert: van trainer Jong Cercle naar U16 Club Brugge

Bart Plasschaert (32) vertrekt na een seizoen al terug bij Cercle Brugge en kiest voor een nieuwe uitdaging aan de andere zijde van het Jan Breydelstadion. Bij Club Brugge wordt hij volgend seizoen jeugdtrainer van de U16.

Na mooie jaren kwam er vorig seizoen bij de beloften van Cercle Brugge of de U23 een eind aan het trainerschap van het duo Jimmy Dewulf en Wouter Artz. De Wulf was reeds binnen de technische staf van de A-ploeg aan de slag en Artz maakte de overstap naar SK Deinze. Door de voetbalhervorming maakte groen-zwart vanaf dit seizoen zijn opwachting in tweede nationale. Het werd Jong Cercle en Bart Plasschaert kwam over van KAA Gent om het team te leiden. Hij zorgde in de heenronde voor mooie resultaten en stond zelfs voor even op de eerste plaats. Na Nieuwjaar begon de motor echter stilaan te sputteren en naar het seizoeneinde toe, wellicht ook al omdat een aantal spelers ondertussen voor andere teams in de reeks kozen, werden er nog amper punten gepakt. Vorig weekend verloor groen-zwart ook op eigen veld tegen KVV Zelzate met 0-2.

Opleiding Sportmanagement

Jong Cercle staat voor aanvang van de laatste speeldag op de zesde plaats met 52 punten. Zondag 14 mei wordt in de namiddag beslist of groen-zwart zich nog eventueel kan plaatsen voor de eindronde. Dit hangt echter af van bijzonder veel factoren. Het moet zelf winnen op bezoek bij KFC Merelbeke en dan hopen dat RC Gent niet wint thuis tegen KSC Lokeren-Temse en dat KSV Oudenaarde de derde periodetitel niet pakt om deel te nemen aan de eindronde.

Het zou bij Cercle dus wel eens de laatste match van Plasschaert kunnen worden. Hij gaat volgend seizoen bij Club aan de slag. De trainer is afkomstig uit Nazareth. Hij volgde eerst journalistiek en ging daarna voor Postgraduaat Sportmanagement. Als voetbalcoach begon hij bij de jeugd van KV Sint-Denijssport, in het Gentse, bij de U7. Daarna volgde twee jaar Standaard Wetteren. Toen die ploeg naar de derde klasse degradeerde is hij in 2012 naar SV Zulte Waregem getrokken voor een periode van acht jaar. Daarna koos Plasschaert voor een functie als video-analist bij Beerschot. Na een seizoen werd het KAA Gent waar hij trainer werd van de U15 waarmee hij Belgisch kampioen werd om dan uiteindelijk naar Cercle te trekken. (ACR)