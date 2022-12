63 voetballertjes van KOG Stasegem zitten in het nieuw

Dovy Keukens, Lions Liederick Harelbeke en Devils Rock For An Angel Zillebeke – de hoofdsponsors van het G-team van KOG Stasegem – sloegen de handen in elkaar voor een nieuwe uitrusting voor de 63 aangesloten spelertjes. Ook de tien trainers en vijf bestuursleden kregen een volledige voetbaltenue bestaande uit een training, een voetbalbroek en een voetbaltruitje.

“Wij staan met ons G-team voor een zeer belangrijk gebeuren: de officiële overhandiging van onze nieuwe sportuitrusting geschonken door onze 9 jaar lange ondersteuningsgroep Lions Liederick Harelbeke en onze bijkomende kersverse sponsor voor de komende vijf seizoenen: Dovy Keukens. Ook S-Sport Recreas en Sport Vlaanderen willen wij danken voor hun steun”, aldus voorzitter Rik Knockaert, die ook de trainers, afgevaardigden en bestuursleden van KOG Stasegem en het G-team bedankt. “Zij zijn niet enkel afgevaardigde of trainer maar ook met hart en ziel hulp, steun en toeverlaat voor onze spelers met een beperking.”

De groep werd bedacht met een lunchbuffet van Pizzeria La Campagna in Stasegem. “Aan allen zeer hartelijke dank voor hetgeen jullie voor onze minderbegaafden willen doen, zodat zij hun geliefde sport kunnen blijven uitoefenen. Wij zijn een team met een warm hart, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.”

(PVH/foto LOO)