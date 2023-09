50 jaar jeugdwerking KFC Lichtervelde vereeuwigd in schitterend boek: “Vijftig bijzondere verhalen”

Vrijdag 29 september wordt vijftig jaar jeugdwerking van FC Lichtervelde feestelijk gevierd. Hoogtepunt van deze viering is ongetwijfeld de voorstelling van het boek ‘Een verhaal van héél veel vriendschap’ van Myriam Six.

Voorzitter Johan Vandenbussche is ontzettend trots op dit huzarenstukje dat door auteur Myriam Six gerealiseerd werd.

“Ik ben Myriam ontzettend dankbaar voor de vele uren monnikenwerk. Het is een mooi naslagwerk geworden met vijftig bijzondere verhalen, waarin de lezer kennismaakt met tal van anekdotes over vijftig jaar jeugdwerking. Doorheen de verhalen wordt duidelijk dat jeugdwerking een heel dynamisch en sociaal gebeuren is. Onderlinge vriendschap speelt hierbij een heel belangrijke rol. Niettegenstaande de maatschappij de laatste decennia serieus veranderde, is dit eigenlijk ook op de dag van vandaag nog altijd zo”, zegt hij.

Dozen en bakjes

Auteur Myriam Six is eigenlijk heel toevallig aan de samenstelling van het boek begonnen. “Mijn zoon Pieter, die jeugdtrainer is bij FC Lichtervelde, liet zich ergens in februari aan de keukentafel ontvallen dat de jeugdwerking van de club dit jaar vijftig jaar bestond en dat het jammer zou zijn indien dit onopgemerkt voorbij zou gaan. Ik stelde voor om een boek samen te stellen, want ik had net een driejarige schrijverscursus bij Stap Roeselare gevolgd.”

“Ik wist eigenlijk niet goed waaraan ik begonnen was, want enkele weken later lagen alle tafels bij ons thuis vol met krantenknipsels, foto’s en archiefstukken”, gaat Myriam Six voort. “Gelukkig kreeg ik het idee om alles in dozen en bakjes te ordenen, want de hoeveelheid informatie die ik van overal toegestopt kreeg, was werkelijk niet te overzien. Ik moest vele uren puzzelen, zoeken, rangschikken en ordenen om door het bos de bomen te zien. Vooral het archief van wijlen André Hoornaert, gewezen voorzitter en secretaris van de club, bleek een schat aan informatie te bevatten. Ook de vele documenten die ik van Roger Vanwalleghem (83) ontving waren ontzettend bruikbaar. Hij was vele jaren jeugdsecretaris en penningmeester. Hij was in 1973 aanwezig op de stichtingsvergadering van het jeugdvoetbal en de enige die nog in leven is.”

Geen opsomming

Het boek is geen chronologische opsomming van gebeurtenissen doorheen de vijftig jaar jeugdvoetbal van FC Lichtervelde. De auteur noteerde vijftig gesprekken met jeugdcoaches, spelers en zelfs de vrouw van de voorzitter werd geïnterviewd.

“In gesprekken kan je gevoelens of anekdotes peilen. Zo vernam ik dat een trainer ooit na een wedstrijd die met 47-1 gewonnen werd een straftraining gaf aan zijn spelers, maar diezelfde man gaat nog regelmatig op bezoek bij de mama van een van zijn spelertjes die 40 jaar geleden overleed. Het boek is doorspekt met dergelijke soms aangrijpende, maar vaak ook leuke verhalen. Het was soms lang zoeken om bepaalde interessante mensen terug te vinden voor een gesprek. Sommigen zijn al overleden en anderen wonen niet meer in Lichtervelde. Als je weet dat elk gesprek gemiddeld twee uur in beslag nam, kan je snel omrekenen hoeveel tijd ik hierin investeerde.”

Met veel plezier

Op de vraag of ze nogmaals aan dergelijk schrijfavontuur zou beginnen, antwoordt Myriam Six heel overtuigd. “Ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan voor de club waarbij zowel mijn zonen als kleinkinderen aangesloten zijn. Alhoewel ik niet elk weekend rond een voetbalveld te vinden ben, draag ik FC Lichtervelde toch wel in mijn hart. Ik zou dit voor geen enkele andere club doen. Gelukkig kon ik voor de lay-out op mijn man rekenen en ook Roger Vanwalleghem stond altijd klaar om bij te springen. Het was een hels avontuur, maar ik ben trots op het resultaat.” (PDC)

Het boek ‘Een verhaal van héél veel vriendschappen’ telt zo’n 200 bladzijden en is rijkelijk voorzien van foto’s en overzichtslijsten van spelers, coaches en begeleiders. Het wordt tijdens de voorstelling op vrijdag 29 september verkocht, maar kan achteraf ook nog aangeschaft worden. De opbrengst is volledig ten voordele van de jeugdwerking van FC Lichtervelde.