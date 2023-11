JESPO Komen-Waasten met vertrouwen naar Bissegem

JESPO Komen-Waasten won tegen SK Nieuwkerke nipt met 2-1. Met 10 op 27 wacht nu opnieuw een belangrijke zespuntenmatch tegen KRC Bissegem, dat net als SK Nieuwkerke vier punten telt.

JESPO Komen-Waasten maakte de overstap van derde naar tweede voor de derde keer in hun bestaan. De twee voorgaande keren bleef het bij één seizoen. Nu liet de sportieve cel niets aan het toeval over en werd er serieus versterkt. “Mannen met ervaring in hogere reeksen die ons een meerwaarde moesten bieden”, vertelt Thibaud Vanthomme van de sportieve cel.

“Er was nog geen enkele match waar we overklast werden”

“We mogen na negen matchen concluderen dat we aanvallend heel sterk voor de dag komen. We scoorden al 21 keer, al kregen we ook evenveel goals binnen. We hebben punten laten liggen door blunders of pech: een bal op de lat, een onterecht afgekeurde goal, … Het aantal tegengoals is een werkpunt, maar we betalen nog wat leergeld. Er was nog geen enkele match waar we overklast werden.”

Tegen ex-ploeg

Zondag werd thuis gewonnen van SK Nieuwkerke. “Onze slechtste match van het seizoen op voetballend vlak maar op het einde winnen we toch. Het nodige geluk dat de voorbije weken soms ontbrak, was er nu wel. Met een ongelukkige owngoal van Nieuwkerke konden we ondanks de man minder de drie punten thuishouden. Een belangrijke zege, want mochten we verloren hebben dan zouden we naar onderen moeten kijken. Keeper Dylan Vancraybeck en spelers Quentin Zagula, Killian Van Zeveren en Kevin Sarrazyn speelden tegen hun ex-ploeg.”

Op speeldag tien wacht Bissegem, dat net als SK Nieuwkerke onderaan bengelt. “Een ploeg die ik niet zo goed ken, maar ik liet me vertellen dat ze ondanks hun lage rangschikking goed voetbal brengen.”

Boven in rechterkolom

“Winnen we zondag, dan tellen we negen punten meer. Daarna volgt met BS Geluveld opnieuw een zespuntenmatch. Met vier op zes zijn we geruster, bij nul op zes kan het warm worden. We hopen tegen Nieuwjaar bovenaan de rechterkolom te staan. Behalve leider Zwevegem hebben we de hele top-7 al gehad”, aldus de 39-jarige accountant.