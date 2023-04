Jérémie Cremers (KVK Westhoek) trekt naar Sassport Boezinge A: “We blijven ons volledig geven tot het einde”

De mogelijke fusie tussen KVK Westhoek en Sassport Boezinge doet nog steeds heel wat stof opwaaien bij de voetballiefhebbers uit de regio. Opvallend is dat KVK Westhoek-speler Jérémie Cremers al enkele weken voor de plannen tekende bij Sassport Boezinge A voor volgend seizoen.

Voor Jérémie Cremers was het nieuws rond de mogelijke fusie een verrassing. “Ik heb het net als de meeste betrokkenen via de pers vernomen”, vertelt hij. “De spelers en trainers kregen tot op heden nog steeds geen specifieke uitleg rond de plannen. Buiten een WhatsApp-bericht – waarin het bestuur zegt dat ze graag in tweede willen blijven – kregen we nog geen verdere info. Dat communicatieprobleem vind ik wel vervelend, hopelijk volgt er snel klaarheid. Wellicht zal dat pas tegen 15 april zijn, na de algemene vergadering en in aanloop naar de match tegen Jong Essevee. Ik kan me inbeelden dat het voor onze nieuwe coach Bram Lucker niet evident is. Toch blijft hij zich 300 procent geven en wij doen dat als spelers ook.”

Timing

Bovendien kon volgens Jérémie ook de timing beter. “Ik begrijp dat de voorzitter aan zijn opvolging denkt. Maar misschien had hij dit beter enkele maanden eerder aangekondigd of na het seizoen? Ik wil wel benadrukken dat we steeds correct betaald zijn en ik vind KVK Westhoek een heel fijne club. Er resten ons nog vijf matchen en ik wil afscheid nemen met het behoud. Het is onder meer uitkijken naar de match tegen onze rechtstreekse concurrent en mijn ex-club RC Harelbeke. We blijven ondanks alles gemotiveerd en de groepssfeer blijft uitstekend. Onze ploeg heeft voldoende wapens om te handhaven, alleen ontbreekt het ons te vaak aan geluk en efficiëntie. Ook op Cercle B hadden we voldoende kansen, maar uiteindelijk verliezen we met 3-0.”

Zes goals

Jérémie is 31 jaar en speelt als linkerflankaanvaller. Hij scoorde dit seizoen al zes keer voor KVK Westhoek, waar hij aan zijn derde seizoen bezig is. “Ik ben het intussen gewoon om voor het behoud te strijden”, zegt de inwoner van Moeskroen.

Op 17 februari maakte Sassport Boezinge zijn transfer bekend via de officiële kanalen. “Volgend seizoen wil ik weer bovenin meedraaien. Bovendien wil ik meer tijd voor mijn gezin en daarom koos ik voor Sassport Boezinge A. Ik had meteen een goed gevoel bij die club en ik ken hun trainer Dylan Vanhaverbeke en enkele toekomstige ploegmaten. Op het moment dat ik tekende was er van een fusie dus nog geen sprake.”

Sterkste positie

Het zou dus zomaar kunnen dat hij volgend seizoen met zijn nieuwe club weer in Ieper speelt. “Op welk veld ik speel, maakt op zich niet veel uit. Persoonlijk denk ik dat de fusie er zit aan te komen. Bij een fusie is er altijd wel één ploeg die ‘verliest’. Het is zelden een 50-50-verhaal. Aangezien KVK Westhoek vragende partij is, lijkt Boezinge in de sterkste positie te zitten”, besluit Jérémie Cremers, die eerder nog voor onder meer RC Harelbeke en FC Gullegem en Olsa Brakel voetbalde.