Jens Lavens mist af en toe de geur van het gras: “Sta open voor elke interessante aanbieding”

Toen KSV Nieuwpoort anderhalf jaar geleden de boeken neerlegde, besloot toenmalig coach Jens Lavens (34) heel bewust om een sabbatjaar te nemen. Hij had het nochtans niet onaardig gedaan. Hij werd in de loop van het seizoen in tumultueuze omstandigheden hoofdcoach van een ploeg die elke week geconfronteerd werd met nieuwe schandalen. Niettemin slaagde hij erin om de ploeg samen te houden en mooie resultaten te boeken.

“Ik ben blij dat ik toen die beslissing nam”, opent de sympathieke Torhoutenaar die ondertussen in Lombardsijde woont. “Ik wou voorrang geven aan mijn gezin en daar had ik nog geen moment spijt van. De aandacht voor ons dochtertje en de horecazaak van mijn vriendin krijgen nog steeds absolute voorrang, maar als scout voor Club Brugge blijf ik toch nog actief in de voetballerij.”

“Scouting is zeker mijn ding, want ik doe het ontzettend graag”, gaat Lavens verder. “Mijn taak bestaat erin om talentvolle, oudere jeugdspelers op te volgen en te overtuigen om voor Club Brugge te kiezen om hun voetbalcarrière uit te bouwen. Het is een boeiende en afwisselende opdracht, waardoor ik ook af en toe in het buitenland kom.”

Geen duiventil

“Toch mis ik de geur van het gras. Na mijn korte periode als T1 van KSV Nieuwpoort zat ik met een dubbel gevoel. Ik was vrij onverwacht hoofdtrainer geworden, maar ik voelde dat die job me wel lag. Ik wou echter nooit meer terechtkomen in een club die meer lijkt op een duiventil dan op een voetbalvereniging. Deze negatieve ervaring heeft mijn beslissing om daarna voorrang te geven aan mijn gezin ongetwijfeld beïnvloed.”

“Na sta ik opnieuw open voor elk serieus aanbod. Ik geef zonder meer voorrang aan een club met een goed uitgetekende toekomstvisie. Uiteraard speelt de afstand mee in mijn beslissing om eventueel in te gaan op een aanbod. Daarnaast moet de opdracht ook combineerbaar zijn met mijn gezin. Als ik me engageer, wil ik er voluit voor gaan en ook daarom is het belangrijk om geen overhaaste beslissing te nemen. Ik ga niet actief op zoek, maar als er zich een mooie opportuniteit aandient, zal ik die in overweging nemen.”

Overbetaalde spelers

Tijdens zijn sabbatperiode heeft Jens Lavens gemerkt dat corona het provinciale voetbal serieus door elkaar schudt. “Deze pandemie heeft duidelijk aangetoond dat er te veel geld omgaat in het provinciale voetbal. Spelers worden overbetaald, waardoor clubs tot het uiterste moeten gaan om te overleven. Hopelijk ziet iedereen nu in dat het in de toekomst anders moet.” (PDC)