Jens Boey (Eendracht De Haan) tegen Ruben Gevaert (Vamos Zandvoorde): Ploegmaten nu tegen elkaar

Met 32 punten blijft De Haan op de vierde plaats. Zondag wacht de derby tegen Vamos Zandvoorde.

Spits Jens Boey maakte jaren het goede weer bij KEG Gistel en voelt zich nu goed thuis bij Eendracht De Haan. “We staan momenteel op een mooie vierde plaats in de tussenstand. Uiteraard hopen we ons te kwalificeren voor de eindronde. Er wachten ons nog elf moeilijke wedstrijden.”

Veel spelers, ook Jens Boey, hebben bijgetekend en zijn gemotiveerd om via de eindronde de promotie naar tweede provinciale af te dwingen. “We zullen er in elk geval samen moeten voor knokken”, weet Jens.

“Er wacht ons zondag al een moeilijke opdracht met het bezoek van Vamos Zandvoorde, een ploeg met veel ervaring. Wij hebben nog iets recht te zetten, want we verloren de heenwedstrijd in Zandvoorde nipt met 3-2. Voor mij wordt het zeker een speciale wedstrijd. In de zaal speel ik dit seizoen samen met Ruben Gevaert, de spits van Vamos Zandvoorde. We vinden elkaar blindelings. Zondag liggen de kaarten anders, want we spelen tegen elkaar.”

Uitdaging

Vamos pakte zaterdagavond, in weer en wind, drie belangrijke punten in de thuiswedstrijd tegen SK Eernegem. De ploeg van trainer Kenny Wittesaele, die volgend seizoen vervangen wordt door Jimmy Van Loo, telt nu 24 punten en daarmee is het behoud zo goed als zeker. Als er straks nog enkele basisspelers kunnen gerecupereerd worden, kan Vamos het seizoen in schoonheid eindigen en zich voorbereiden op 2022-2023. Dat zal in elk geval zonder Lieven Mundorff en goalgetter Ruben Gevaert moeten gebeuren.

“Lieven en ik hebben ons woord gegeven aan trainer Vincent Mylle, die volgend seizoen de nieuwe trainer wordt van SK Eernegem”, zegt spits Ruben Gevaert, één van de uitblinkers bij Vamos, met de winnende treffer vanop de stip, een strafschop die hij zelf afgedwongen had. Ruben Gevaert doorliep alle jeugdrangen tot bij de beloften van Eendracht De Haan, voor hij bij SK Wenduine niet aanvaard werd en twee jaar later uitgroeide tot een snelle, scorende pits. Hij debuteerde met 28 treffers en ook dit seizoen staat zijn teller al op 12.

Rubert Gevaert. (foto FRO)

“De match van zondag wordt belangrijk voor mij”, vervolgt Ruben, die ook als jeugdtrainer fungeert bij KV Oostende. “Ik ben niet alleen jeugdspeler van Eendracht, maar ik woon ook nog altijd in De Haan. Het is voor mij een mooie uitdaging om me daar in De Haan eens te tonen en te bewijzen dat ik jaren geleden ook mijn kans verdiende in de eerste ploeg.”

“De Haan draait mee in de top 5 en voor volgend seizoen hebben ze al mijn Vamos-ploegmaten Sam De Ruyter en Nick Van Den Kerckhove aangetrokken. Ik weet dat de kustploeg ook op zoek is naar een spits. Het interesseerde me wel, maar SK Eernegem leek me net iets interessanter en daarom heb ik daar mijn woord gegeven.”

(FRO)