Jelle Bouckaert hoopt op nog paar jaar voetbalvreugde bij Jong Male VV (2B): “Specialisten kunnen niets vinden”

Vorig kampioenschap maakte coach Stijn Desmet de hartenwens van zijn voorzitter Guido Vandille waar en promoveerde naar tweede provinciale. Daar waar werd gehoopt op het verzekeren van het behoud prijkt Jong Male VV op positie drie, met nog zes duels voor de boeg.

De coach was niettemin bikkelhard na het 4-0 verlies op bezoek bij Voorwaarts Zwevezele. “Zo zwak, wij waren nergens!” De voorbije maand leverde enkel een overwinning op tegen Loppem. Zowel tegen Bredene, Lombardsijde als Zwevezele werd niets geoogst. Ettelijke kernspelers ontbraken wegens letsels of schorsingen. Aankomende jongeren toonden anderzijds wel wat ze in hun mars hebben. De grootste pechvogel van het seizoen is ongetwijfeld Jelle Bouckaert. De zoon van topcoach Rik, die nu wonderen aan het verrichten is in Veldegem, startte zijn voetballoopbaan in Male. Daarna trok hij naar Cercle Brugge en bereikte hij de reeks beloften. Na Torhout en Damme voetbalde hij negen competities in Zedelgem. Bij aanvang van dit kampioenschap keerde Jelle naar de schaapsstal terug. “Mijn laatste kampioenschap Zedelgem was er eentje van kommer en kwel. Door hinder aan de kuit kon ik nauwelijks stappen, laat staan voetballen.”

Volle vertrouwen

“Specialisten zoeken al anderhalf jaar, ze hebben niets gevonden. Eerlang onderga ik een derde MRI. Geen enkele inspanning was mij te zwaar, tijdens mijn vakantiereis met mijn ouders ging ik lopen terwijl zij uitstapjes planden. De voorbije weken ontwaarde ik eindelijk beterschap, ik voetbalde 70 minuten tegen Bredene, de volle match in Loppem en één helft tegen Lombardsijde. Halfweg werd ik veiligheidshalve vervangen wegens een kleine verrekking aan de quadriceps. In Zwevezele werd ik opnieuw geselecteerd, maar bleef 90 minuten op de bank. Nu worden we geconfronteerd met de absolute topper tegen nummer twee Ardooie. Bij winst hebben we de achterstand overbrugd. Je kan niet geloven hoezeer ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen. Binnenkort blaas ik 32 kaarsjes uit en ik hunker naar nog enkele jaren voetbalplezier. Male blijft mij het volle vertrouwen schenken, vandaar dat ik gretig bijtekende. Zo graag wil ik die schitterende vereniging iets teruggeven, ze hebben immers de ware Jelle Bouckaert nog niet aan het werk gezien.” (JPV)

Zondag 19 maart om 15 uur: Jong Male VV – KVC Ardooie.