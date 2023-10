Jeffry Demeyere krijgt bij KFC Lichtervelde (2A) de kansen die hij bij KSV Diksmuide niet kreeg

Bij KFC Lichtervelde realiseerden ze met de overgang van Jeffry Demeyere ongetwijfeld een van de laatste transfers van het tussenseizoen in de provinciale reeksen. Ondertussen doet de doelman er alles aan om te bewijzen dat hij zijn plaats verdient in het elftal van coach Dany Couvreur.

“Eigenlijk had ik dit seizoen bij KSV Diksmuide in het doel moeten staan”, vertelt de projectleider bij een Kortemarks bouwbedrijf. “Die club aasde al enkele seizoenen op mijn diensten, maar ik hield telkens de boot af. Toen ze in het begin van het jaar opnieuw aanklopten, vond ik de tijd rijp om een stap hogerop te zetten. Het bestuur vertelde me tijdens de onderhandelingen dat ik eerste doelman zou worden en dat zinde me wel. In de voorbereiding speelde ik alle oefenwedstrijden en was er geen vuiltje aan de lucht. Twee weken voor de start van de competitie werd echter een andere doelman aangetrokken en bleef maar weinig meer over van de beloften die ik eerder had gekregen.”

Ambitieus

Andere clubs kregen uiteraard lucht van de situatie van Jeffry Demeyere bij KSV Diksmuide en contacteerden de doelman. “KFC Lichtervelde was een van die clubs. Hun voorstel was concreet en klonk interessant. Enkele dagen later was de overgang een feit. Ik was bereid om de concurrentie aan te gaan met de andere doelmannen, maar door hun onverwachte blessures stond ik enkele weken later al in het doel. Het is allemaal heel snel gegaan, maar ik heb het naar mijn zin in mijn nieuwe club. Ik werd er met open armen ontvangen en de resultaten vallen best mee. Alleen de manier waarop ik bij KSV Diksmuide aan de kant geschoven werd, zit me nog wat dwars.”

Jeffry Demeyere steekt niet onder stoelen of banken dat hij ambitieus blijft en op termijn graag in eerste provinciale wil spelen. “Ik weet dat mijn huidige club niet onmiddellijk de ambitie koestert om een stap hoger te zetten. Ik krijg hier echter de kans om me te bewijzen en verder zie ik wel wat er op me afkomt. KFC Lichtervelde is een leuke club waar ik speelkansen krijg. Dat is momenteel het belangrijkste.” (PD)

Zondag 15 oktober om 15 uur: KFC Lissewege A – KFC Lichtervelde.