Jasper Cornillie en KM Torhout met 6 op 6 naar Merelbeke: “Gouden punten pakken voor behoud”

KM Torhout blijft het goed doen tegen de topploegen. Na de zege in Aalst werd nu ook met klinkende 4-0-cijfers gewonnen van RC Gent. Kan KM dat nog eens herhalen in Merelbeke en een grote stap zetten richting behoud?

“Na de 0 op 9 van de weken ervoor zijn dit 6 gouden punten”, klinkt het bij Jasper Cornillie, die tegen RC Gent voor het eerst in de basis mocht starten. “Blijkbaar pakken we makkelijker punten tegen de betere ploegen dan tegen rechtstreekse concurrenten.”

Met 32 punten en een 13de plaats ziet het er goed uit voor KM, maar het behoud is nog altijd niet volledig zeker. “Het vertrouwen is groot, zeker na de twee recente zeges. Er is geen reden tot paniek en die is er ook nooit geweest. We gaan ervan uit dat we ook volgend seizoen in tweede amateurklasse zullen voetballen”, zegt de spelverdeler.

Heenmatch gewonnen

Zondag in Merelbeke neemt KM het weer op tegen een ploeg uit de subtop. De ideale kans om 9 op 9 te pakken en een nieuwe grote stap te zetten richting behoud. “In de heenmatch hielden we tegen Merelbeke de drie punten thuis met een 3-1-zege, dus het is zeker geen onmogelijke taak om opnieuw de volle buit te pakken. Het zouden andermaal gouden punten zijn in functie van het behoud.”

De 21-jarige Zedelgemnaar is bezig aan zijn eerste seizoen in Torhout. Hij maakte de overstap Zedelgem. “Ik heb de stap redelijk vlot verteerd. Tegen Gent stond ik voor het eerst in de basis. Ik denk dat ik mijn kans wel gegrepen heb, dus ik hoop dat er de komende weken nog kansen komen. Met wat meer matchritme kan het alleen maar beter gaan”, besluit de ex-speler van onder meer Club Brugge en KV Kortrijk, die ook volgend seizoen bij KM Torhout aan de slag blijft. (SB)

Zondag 26 maart om 15 uur: KFC Merelbeke – KM Torhout.