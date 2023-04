Jarne Wullaert bekampt met SC Wielsbeke Voorde-Appelterre: “Er staat hier nog een rekening open”

Na overwinningen tegen Jong Lede en Elene-Grotenberge, pakte SC Wielsbeke in derde nationale een derde zege op rij op Eppegem. Daardoor sloop Wielsbeke op kousenvoeten de top vijf binnen. Zaterdagavond ontvangt het Voorde-Appelterre, de nummer drie. De heenmatch verloren de Wielsbekenaars met 5-3.

“Na de winterstop moesten we erg lang op die eerste zege wachten, maar nooit hadden we na de match het gevoel dat we slecht gespeeld hadden”, stelt Jarne Wullaert, die scoorde op Eppegem. “We waren er dan ook van overtuigd dat die mindere periode niet kon blijven duren. Op Jong Lede wonnen we en die zege zorgde voor een kentering. Ondertussen boekten we een negen op negen. Waar we enkele weken geleden al bang achterom keken in de klassering, zijn we nu zeker van het behoud. Meer nog, we staan zelfs in de top vijf. Het zou prachtig zijn om als promovendus een eindrondeticket te versieren, maar het behoud was de enige doelstelling. Op het zware veld van Eppegem liep het aanvankelijk niet zo goed en we kwamen verdiend achter. Na een dik halfuur stelden we gelijk en na de rust zetten we meer druk. Dat leverde enkele kansen op en na een center van Jari Dejaegere, zorgde Jonathan Verstraete ervoor dat we verdiend de drie punten mee naar huis namen.”

“Laat Voorde-Appelterre maar komen. Wij hebben nog een rekening te vereffenen. Op Voorde-Appelterre kwamen we 5-0 achter, maar voor zij hun eerste doelpunt scoorden, hadden we al drie mooie kansen de nek omgewrongen. Los van die goals gebeurden er rond de match echter veel zaken, ook door de supporters, die niet veel met voetbal te maken hadden. Wij zijn dan ook vastbesloten om zaterdagavond iets recht te zetten.” (IVD)

Zaterdag 1 april om 18 uur: SC Wielsbeke FC Voorde Appelterre.