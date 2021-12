Jarne Jodts (SKV Zwevezele): “Ik ga er te voet naartoe”

Zondag is er SCT Menen-SKV Zwevezele. Een West-Vlaamse derby maar voor Jarne Jodts die de kleuren verdedigt van Zwevezele zoveel meer. Tenslotte versleet Jodts bij Menen zijn eerste voetbalschoenen.

“Het wordt iets speciaals”, voorspelt de 22-jarige Menenaar. Jarne Jodts, die de voetbalmicrobe erfde van vader Jannick, zette bij Menen zijn eerste voetbalstappen. Al vroeg werd hij opgemerkt door de talentscouts van Zulte Waregem. Als 16-jarige stapte hij over naar KV Kortrijk.

Gekwetst

Toen hij zich realiseerde dat eerste klasse wellicht te hoog gegrepen was, zette hij met succes de stap naar FC Gullegem. Dit seizoen koos hij voor het ambitieuze Zwevezele. Maar zijn start ging volledig de mist in. Op de eerste speeldag, precies tegen zijn ex-ploeg FC Gullegem, viel hij gekwetst uit met een gescheurde laterale band van de knie.

Vorige speeldag tegen Lokeren-Temse (0-0) was hij opnieuw fit, en mocht hij de slotminuten volmaken. Zondag is hij te gast bij de ploeg waar het voor hem allemaal begon. “Ik ga er te voet naartoe”, lacht Jarne Jodts. “Wellicht zal ik opnieuw op de bank beginnen. Tenslotte is zo’n zware knieblessure niet niks. Tegen Menen is het mijn enige thuismatch van het seizoen.”

“Op papier lijkt de opdracht simpel, maar op het veld zal het heel zeker een stuk moeilijker gaan. Het verschil tussen Menen en Zwevezele? Iedere club heeft zijn eigenheid, zijn manier van werken. Het enige verschil? Bij Zwevezele liggen de ambities een pak hoger, zit er meer druk op de ketel dan bij Menen”, besluit Jarne Jodts.

(AV)