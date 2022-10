Jarne Jodts relativeert drie matchen op rij zonder zege

Na de sterke start kon KVK Westhoek drie keer op rij niet meer winnen. Net als tegen Olsa Brakel eindigde ook de derby tegen KRC Harelbeke op een gelijkspel. Op bezoek bij Sparta Petegem hopen de Ieperlingen weer te kunnen aanknopen met de zege. Jarne Jodts heeft er alvast een goed oog in.

De thuisploeg had zondag voor de rust het verschil kunnen maken. Dewilde kreeg een doorsteekbal van Robaeys niet voorbij doelman Deketelaere, en kapitein Simoens zag zijn schot nipt naast de paal gaan. Na de rust nam Harelbeke het initiatief over, maar de beste kans was nog eens voor Dewilde. De middenvelder trachtte de bal met buitenkant rechts voorbij de bezoekende doelman te krijgen, maar ook die kans ging verloren.

“Een gelijkspel is misschien een correct resultaat, maar het is wel het minste waarop we recht hadden”, aldus Jarne Jodts. “Bij winst hadden we een uitstekende zaak in de rangschikking kunnen doen. Maar goed, we hebben onze start niet gemist. Dit in tegenstelling met voorgaande seizoenen, toen Westhoek moeite had om uit de degradatiezone te geraken.”

“Met evenveel inzet en iets meer geluk zijn we niet kansloos tegen Petegem”

Jodts ruilde in het tussenseizoen KSKV Zwevezele voor KVK Westhoek, en heeft er nog geen moment spijt van gehad.

“Westhoek is een warme club. Men beschikt hier over een uitstekende accommodatie”, vervolgt Jodts. “Bruno Debo is een heel gedreven trainer. Dat is wellicht ook de reden waarom ik voor Westhoek koos. Ik woon in Menen en in een kwartiertje sta ik in Ieper. Het Crackstadion ligt dus relatief dicht bij mijn deur, waardoor de balans werk-privé-voetbal perfect in evenwicht is”, aldus Jodts, die vorig weekend door de supporters nog als man van de wedstrijd werd bestempeld.

“Verdedigend zat alles goed in elkaar, we gaven weinig weg. Zondag wacht ons wel een moeilijke verplaatsing naar Petegem. Het verlies tegen Torhout toont aan dat die ploeg niet onklopbaar is. Als we met dezelfde inzet als tegen Harelbeke spelen en het geluk wat meer aan onze kant is, zijn we niet kansloos.”

Zondag 23 oktober om 15 uur: Sparta Petegem – KVK Westhoek.