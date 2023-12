Jarne Jodts (FC Gullegem) wil stunten tegen leider

FC Gullegem moest vorige speeldag in tweede nationale zijn meerdere erkennen in het Oost-Vlaamse Brakel. De rood-witten verloren er met 3-0. Zondag komt leider Eendracht Aalst naar de Gullegemse Poezelhoek. De Ajuinen zijn een traditieclub, bouwen opnieuw aan de weg naar boven. Een uitstekende uitdaging voor Gullegem dat zeker voor eigen volk niet verlegen is om een stunt.

Wie de wedstrijden van FC Gullegem bijwoont, krijgt altijd waar voor zijn geld. Zondag thuis tegen Eendracht Aalst zal dat niet anders zijn. De Ajuinen willen liever vandaag dan morgen opnieuw een stap hoger zetten en zullen zondag heel zeker begeleid worden door een grote schare luidruchtige supporters. Ambiance verzekerd. “Dat belooft”, wrijft Jarne Jodts zich in de handen.

“Dit zijn wedstrijden waar je als voetballer naar uitkijkt. En je weet, we zijn nooit bang voor een stunt. Dat we vorige speeldag op Brakel een ferme uppercut kregen? De cijfers geven een vertekend beeld. We waren de evenknie van de thuisploeg. Het verschil zat hem in de afwerking en niet onbelangrijk, de scheidsrechter was niet op niveau.”

Sterke kern

Jarne Jodts versleet zijn eerste voetbalschoenen bij SC Menen, droeg daarna de kleuren van Zulte Waregem en van KV Kortrijk. Vier jaar geleden maakte hij de overstap naar Gullegem. Na één geslaagd seizoen stapte hij over naar het toen ambitieuze Zwevezele, een jaar later naar Westhoek. Dit seizoen kwam Jarne met veel goesting terug naar de Gullegemse Poezelhoek.

“Daar heb ik nog geen minuut spijt van gehad”, beweert de 24-jarige Menenaar. “We hebben een kwalitatief sterke kern en pakken uit met aanvallend voetbal. Dat we het moeilijk hebben om achteraan de nul te houden? Dat heeft niks met blunders of individuele fouten te maken. De meeste tegendoelpunten waren van uitstekende makelij waartegen je je als verdediger moeilijk kan wapenen.”

Volgend seizoen?

Na de winterstop worden de besprekingen met de spelers aangesneden. “Of ik volgend seizoen alsnog de rood-witte kleuren draag”, herhaalt Jarne Jodts de vraag. “Voor mij niet gelaten. We hebben een goede ploeg en de sfeer is uitstekend. Gullegem is een warme en gezellige club met een stadion dat voetbal uitstraalt. Maar om te trouwen moet je met twee zijn.” (AV)