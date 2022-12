Japan stoot samen met Spanje door na stuntzege tegen La Roja, Duitsland uitgeschakeld

Japan en Spanje hebben zich donderdag geplaatst voor de achtste finales op het WK voetbal in Qatar. Japan, dat de groepszege pakte in poule E, haalde het op de derde en laatste speeldag met 2-1 van Spanje. Duitsland klopte Costa Rica met 2-4, maar dat volstond niet voor die Mannschaft om een ticket te pakken voor de volgende ronde. ‘West-Vlaming’ Ayase Ueda van Cercle Brugge bleef de hele match op de bank bij Japan.

Alvaro Morata (11.) bracht La Roja op voorsprong. Maar Ritsu Doan (48.) en Ao Tanaka (51.) bezorgden de Japanse fans een delirium.

Serge Gnabry (10.) opende voor Duitsland de score. Yeltsin Tejeda (58.) en Juan Vargas (70.) leken even voor een Costa Ricaanse stuntzege te zorgen. Kai Havertz (73., 85.) en Niclas Füllkrug (89.) stelden echter orde op zaken. Ondanks de overwinning zijn de Duitsers net als in 2018 uitgeschakeld in de groepsfase.

In poule E eindigt Japan met 6 punten op de eerste plaats. Spanje en Duitsland hebben 4 punten, maar de Spanjaarden hebben een beter doelsaldo (+6 tegenover +1). Costa Rica sluit de rij met 3 punten.

Japan neemt het maandag in het Al Janoub Stadium in Al-Wakrah op tegen Kroatië in de achtste finales. De Kroaten werden donderdag na een 0-0 gelijkspel tegen de Rode Duivels tweede in poule F. De Spanjaarden staan een dag later tegenover Marokko, dat de poule van de Duivels won, in het Education City Stadium in Al Rayyan.