Jabbeekse G-voetbalploeg ontvangt Ajax Amsterdam: “Dankzij onze trainers halen onze toppers plezier uit voetbal”

Vijf jaar geleden kwam Johan Deseure uit Jabbeke met het idee om in zijn woonplaats een G-voetbalploeg op te richten: de Black Devils UNITED, die ondertussen circa 65 leden telt. Zondag 30 april was voor hen een groots moment met wedstrijden tegen de G-ploeg (Only Friends) van het Nederlandse Ajax Amsterdam.

De Black Devils UNITED is door Johan Deseure en Kurt Myny boven de doopvont gehouden en bestaat onder de vleugels van KSV Jabbeke, KFC Varsenare en VKSO Zerkegem. Van deze drie voetbalclubs geniet men ondersteuning, zoals velden en materiaal. Elke ploeg staat voor de G-ploeg respectievelijk onder leiding van Frederic Vanden Bussche, Danny De Coninck en Matthias Vanhessche. “One team, one family is ons motto. Na vier jaar hebben we vier G-teams: twee volwassenenploegen, G-Teens (U16) en recent ook G-U13 of de kids”, aldus de voorzitter Johan Deseure. “Jongeren en volwassenen met een beperking die graag voetballen, maar bij het reguliere voetbal de kans niet of onvoldoende krijgen, vinden bij ons alle tijd en ruimte om zich toe te leggen op hun sport. Dankzij de gedrevenheid en de steun van de trainers halen deze toppers hun doelen en hebben ze steeds plezier in het voetbal.” (ACR)