Jaan Slosse krijgt voluit zijn kans onder de lat bij VKLP

VK Langemark-Poelkapelle telt na vijf speeldagen acht punten in vierde provinciale D. Onder de lat staat dit seizoen niet langer Nathan Nolf. Het is zijn neef Jaan Slosse (22) die nu volop zijn kans krijgt.

Jaan Slosse groeide op in Langemark, maar woont intussen met zijn vriendin in Poperinge. “Tot mijn 12de was ik veldspeler. Pas tien jaar geleden trok ik de handschoenen aan”, vertelt hij. “Ik heb quasi mijn hele voetbalcarrière in Langemark gespeeld, uitgezonderd één seizoen bij VKW Vleteren in coronatijd. Het seizoen werd snel stopgezet en ik besloot om terug te keren naar de heimat. De voorbije jaren was ik de doublure van Nathan Nolf, mijn neef. Vorig jaar mocht ik al enkele matchen spelen. Nathan viel uit en zal wellicht een tijdje onbeschikbaar zijn. Zo kan ik nu mijn kans grijpen”, aldus de zoon van coach Tom Slosse. “Ik heb al vaker met papa samengewerkt. Zo was hij tijdens mijn jeugdopleiding enkele keren mijn trainer. Met Lars heb ik nog een voetballende broer, maar hij is momenteel geblesseerd.”

Na vijf matchen bekleedt VKLP de vijfde plaats met 8 op 15. Een clean sheet was tot nu toe nog niet mogelijk. “We missen wel enkele belangrijke spelers door blessure, maar we mogen ons daar niet volledig achter verschuilen. Het was sowieso een loodzware opdracht om het topseizoen van vorig jaar te evenaren. Toen zat het ook wat vaker mee, terwijl we nu meer tegenslag kennen. Niettemin hadden we toch al meer punten moeten pakken. Het verlies tegen KV Koksijde-Oostduinkerke B was vermijdbaar. Zij waren heel efficiënt. Tegen Vlamertinge B slikten we dan weer in de slotminuut een tegengoal.”

Topper tegen Lauwe

Zaterdagavond komt WS Lauwe B op bezoek, dat vijf punten meer telt. De tegenstander scoorde al 32 keer. Meer dan de helft van hun goals scoorden ze in hun openingsmatch tegen FC Passendale (0-17-zege). “We zouden die kloof willen herleiden tot twee punten. Het is al een beetje van moeten”, aldus de werknemer van Teledesk Customer Care in Ieper. “Het is de bedoeling dat ik mijn plaats onder de lat kan behouden en blessurevrij kan blijven. Met de ploeg blijven we mikken op een eindrondeticket.” (API)

Zaterdag 7 oktober om 19.30 uur: VKLP WS Lauwe B.