Isaura Coget (15) voetbalt van KFC Poperinge tot Red Flames U16: “Eerste cap tegen Portugal”

De Poperingse Isaura Coget (15) maakte een tijdje geleden haar debuut bij de nationale damesploeg U16 van de Red Flames. Ze werd opgeroepen voor twee interlands die werden afgewerkt in het prestigieuze St. George’s Park National Football Centre in het Britse Burton Upon Trent. Isaura kreeg haar jeugdopleiding van U6 tot U13 bij KFC Poperinge.

“Isaura heeft het geluk gehad dat ze bij KFC Poperinge elke keer goede trainers had en die hebben haar gebracht tot wat ze nu is, al moet ze nog veel leren”, vertelt papa Christophe die lid van het jeugdbestuur van KFC is. Al op jonge leeftijd speelde Isaura met andere kinderen uit de Klimopstraat voetbal. Haar zus Lucilla speelt volleybal bij Beaphar Poperinge en haar broer Imano speelt bij de U12 van KFC.

Vragenlijst

Niet alleen de Poperingse trainers merkten dat Isaura talent had. KVK Westhoek trok haar aan en ze speelde er twee seizoenen interprovinciaal bij de U13 en U14. Isaura was ondertussen ook al vier jaar aan de slag bij BalBal Vista. “In mijn eerste jaar Westhoek was er ook al interesse van Club Brugge, maar papa vond het nog te vroeg. Toen Club ook vorig seizoen aan de bel hing, zegden we toe”, vertelt Isaura. Ze mocht gaan testen bij Club Brugge. Na de derde test vonden ze dat Isaura voldoende potentieel had om het te maken. “Dan nog heb je de keuze: doen of niet doen. We hebben dat goed overwogen, de voor- en de nadelen, maar hebben uiteindelijk toegezegd.” Isaura moest wel de leeftijd van 15 jaar bereiken voor ze kon spelen bij de beloften (2de nationale). Ze werd geboren op 22 november 2006, dus dat betekende dat ze pas vanaf eind november wedstrijden mocht spelen.

Ze speelt er als linksback, intussen heeft ze al 19 wedstrijden gespeeld bij de U16 en de beloften samen en heeft ze al gescoord. Ze gaat drie keer per week naar Brugge om er te trainen onder leiding van Kevin De Haspe. Elke morgen moeten de meisjes ook een vragenlijst invullen. “Dat gaat van heb je goed geslapen, tot eventuele fysieke klachten. Aan de hand daarvan weten ze bij Club hoe je je voelt, fysiek en psychisch”, zegt Isaura.

Uiteindelijk kreeg Isaura bericht dat ze opgeroepen was voor de nationale U16. “We wisten dat ze al een tijdje werd gevolgd, maar de voetbalbond heeft pas nationale ploegen vanaf de U15. Er waren een 50-tal speelsters opgeroepen en na enkele trainingen in Tubeke en een oefenwedstrijd, werd de selectie gemaakt”, vertelt papa Christophe. Ze traint er onder de leiding van voormalig Red Flame en Sporza- analiste Heleen Jacques. Ze trok met haar in de tweede week van de paasvakantie naar Engeland om er twee oefeninterlands te spelen tegen Engeland en Portugal.

Sportleerkracht

“Ik hoop in de toekomst vele stappen vooruit te kunnen zetten en gespaard te blijven van blessures”, vertelt Isaura. Ze speelde de tweede helft tegen Portugal en behaalde zo haar eerste cap voor de nationale ploeg. Isaura volgt sporthumaniora optie voetbal aan het Ieperse Atheneum en wil later sportleerkracht worden. De jongedame is blij dat KFC Poperinge mogelijk met meisjesvoetbal begint. Ze is bereid om het project op de een of andere manier te ondersteunen.

(LBR)