Isabelle Iliano (Club YLA) telt af naar belangrijk bekerduel: “De druk ligt bij Anderlecht”

Zaterdag speelt Club YLA de voorlopig belangrijkste wedstrijd van het seizoen 2021-22: de halve finale van de Beker van België! Een lastige opdracht want landskampioen Anderlecht is de laatste hindernis voor een eventuele finale.

Een tegenvallende generale repetitie hoeft niet noodzakelijk te leiden tot een slechte première. Club YLA ging vorige zaterdag in een inhaalmatch onderuit bij Ladies Genk (2-0).

“De eerste helft was redelijk in evenwicht”, blikt Isabelle Iliano even terug. “Misschien hadden wij iets meer balbezit, maar we dwongen de eerste helft hooguit twee of drie kansen af. Kort voor de rust werd het 1-0 waardoor de tweede helft voor ons nog een stuk moeilijker werd. Genk was bijzonder gretig. En wij waren niet altijd zuiver in passing en controles.”

In de bekermatch op Anderlecht worden de rollen omgedraaid. Dan kan blauw-zwart in de rol van underdog kruipen. “Anderlecht zal in de halve finale iets meer onder druk staan dan wij”, gaat de 24-jarige Iliano verder.

Voltallig

Want paars-wit moet in de competitie achtervolgen op leider OHL. De Beker van België biedt een unieke kans om een prijs te pakken. Wat ook voor Club YLA opgaat. “Ook al beleven we een iets moeilijkere periode, zaterdag gaan we ons tweehonderd procent smijten”, benadrukte linksachter Iliano. “We raken wat voltalliger. Vorige zaterdag genoot Esther Buabadi haar eerste speelminuten sinds lang. Melanie Gerrits, onze Nederlandse aanwinst, is speelgerechtigd. Op training is ze heel gretig. Melanie kan onze ploeg zeker iets bijbrengen.”

Iliano, die in het Oost-Vlaamse Zele woont en deeltijds aan de slag is als wetenschappelijk medewerker aan de hogeschool, heeft veel bekerervaring. Met AA Gent Ladies haalde ze twee keer de finale. Achter De Kazerne in Mechelen stond ze in het winnende kamp. Uitgerekend tegen Anderlecht, dat toen nog helemaal alleen het vrouwenvoetbal domineerde.

“De andere bekerfinale die ik met Gent bereikte, zat ik geblesseerd in de tribune”, herinnert de Red Flame zich. “Vijf jaar geleden klopten we Anderlecht in de finale met 3-1. Nog altijd een uniek moment. Hopelijk bereik ik nu met Club YLA de finale. Iets wat, met Anderlecht als tegenstander, allesbehalve gemakkelijk zal zijn. Zaterdag zal ik naar alle waarschijnlijkheid vaak oog in oog staan met Tessa Wullaert. Sowieso wordt het voor mij een moeilijke wedstrijd. Maar tegen Tessa speel ik niet anders dan tegen iemand anders.”

