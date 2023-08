Internationaal wandelvoetbaltornooi KSV Rumbeke: “Dit nieuwe format valt onder het motto ‘A long life football’”

Voetbalclub KSV Rumbeke organiseert op vrijdag 18 augustus vanaf 13 uur een internationaal wandelvoetbaltornooi.

Er zullen 16 ploegen deelnemen: AA Gent, Zulte-Waregem, Westhoek, Massemen, Vissenaken, Oostkamp, Zonnebeke, Ichtegem, Moorslede, Vlamertinge, Maarkedal, KSV Rumbeke en Suri Oldstars uit Groningen (2 ploegen).

Infosessie

De klassementswedstrijden worden gespeeld om 15.20 uur. De laatste wedstrijd is om 17 uur. De toegang is gratis. De RBFA (of KBVB) promoot al geruime tijd dit nieuwe format onder het motto A long life football, om de ouderen onder ons een actieve vorm van sportbeleving te bieden.

Daarom organiseert KSV Rumbeke tijdens het toernooi een infosessie over wandelvoetbal. Deze sessie vindt plaats in de vip-kantine, naast de hoofdtribune, rond 15.30 uur.

Als je geïnteresseerd bent om deze uiteenzetting van ongeveer twintig minuten bij te wonen, stuur dan een sms naar 0496 16 50 99 met vermelding van je naam en e-mailadres, of stuur een e-mail naar dirkdmmaesen@gmail.com

(SBR)